Il survit à un spectaculaire «vol plané» en voiture

Un homme de 44 ans a miraculeusement survécu à un spectaculaire accident de la route jeudi matin en Slovaquie.

Alors qu’il allait entrer dans le tunnel de Börik à Poprad, le conducteur a heurté une barrière de sécurité en béton.

La police nationale slovaque a publié une vidéo de l’évènement captée par une caméra de surveillance sur sa page Facebook.

On voit la puissante voiture allemande s’est alors élevée dans les airs et a effectué un vol plané de plusieurs mètres avant de heurter le haut du tunnel, de faire un tonneau et de retomber sur ses roues!

Malgré la violence du choc, le conducteur n’a pas été blessé dans l,accident. Un conducteur qui était sobre au volant comme en a attesté l’alcootest que les agents lui ont fait passer.