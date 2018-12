Les Fêtes sous le signe de la peur pour une Haïtienne

«Ce Noël, je vais travailler. Je n’ai pas d’appétit pour le manger. Noël devrait être un moment de tranquillité, rempli de paix, de partage et d’amour. Mais je ne vis plus. Cette année, ce sera un Noël de désarroi et de peur.»

Ce sont les propos de Dana Saint-Fleur, une mère monoparentale haïtienne de 32 ans qui vit avec son fils de près de quatre ans au Québec... pour l’instant.

C’est que le gouvernement canadien a refusé la demande d’asile de Mme Saint-Fleur, arrivée au Canada en 2015. Tous ses appels et ses demandes subséquentes ont également été rejetés. Au début de novembre, Ottawa l’a donc avertie qu’elle serait expulsée du pays le 21 novembre.

Deux semaines plus tard, le gouvernement canadien a annoncé à des Haïtiens au bord de la déportation qu’on leur accordait un sursis de quelques semaines à cause de la vague de violence qui secoue Haïti. Mme Saint-Fleur est de ce nombre.

«Quand j’ai appris que je serais déportée avec mon fils, c’était catastrophique. Nous avons fui Haïti parce que mon fils et moi recevions des menaces de mort. Nous sommes en danger là-bas. Et maintenant je crains pour sa sécurité», dit celle qui travaille comme préposée aux bénéficiaires.

Incertitude

Ainsi, alors que la majorité des Québécois profiteront de la période des Fêtes pour célébrer, son fils et elle vivront dans l’incertitude et les boîtes en attendant l’appel qui leur dira lorsqu’ils devront retourner en Haïti.

«C’est humiliant pour ces personnes, dénonce Frantz André, représentant du Comité d’appui aux personnes sans statuts (CAPSS). Par la suite, ces gens vivent énormément de détresse pendant l’attente d’une nouvelle date de déportation. Il faut un moratoire de trois à six mois sur les expulsions jusqu’à ce que la situation en Haïti se calme.»

Selon lui, le Canada est même en train de «créer des immigrants illégaux», car de plus en plus d’Haïtiens refusent de se présenter à leur départ et vivent illégalement au Canada, plutôt que de risquer le renvoi dans leur pays.

«Inacceptable»

Le député du Bloc québécois, Mario Beaulieu, est aussi d’avis que le gouvernement Trudeau doit imposer un moratoire de plusieurs mois sur le renvoi d’Haïtiens. «C’est complètement inacceptable et déplorable ce que le gouvernement fait en ce moment. Haïti n’est pas sécuritaire.»

«L’Agence des services frontaliers du Canada est consciente des répercussions de cette situation pour les personnes concernées. Ceci dit, l’ASFC est tenue [...] d’exécuter les mesures de renvoi dès que possible», a indiqué pour sa part l’Agence responsable des expulsions.