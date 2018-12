Madeleine Pilote-Côté: «Ma mère a été mon plus grand mentor»

Durant sept semaines, six jeunes ont participé à la média-réalité «Les Novices», un concours de chroniques d’opinions conçu à l’image de «La Voix» : un directeur, six mentors et des épreuves. Choisis parmi plus de 400 candidats, ils ont tenté de se démarquer à coups de textes publiés dans «Le Journal de Montréal» et «Le Journal de Québec», ou de baladodiffusions et d’émissions à QUB Radio. Le 10 décembre, dans les locaux de cette nouvelle station de radio à la base de l’initiative, Madeleine Pilote-Côté, 22 ans, a été couronnée grande championne.

Madeleine, vous avez été couronnée grande gagnante de la première édition des «Novices». À quoi a ressemblé votre parcours professionnel?

Je viens du milieu de l’humour. J’ai eu mon diplôme de l’École nationale de l’humour en 2017, en création humoristique.

Qu’avez-vous fait entre votre sortie de l’École et votre participation aux «Novices»?

J’ai donné entre autres des conférences dans les écoles secondaires à propos de mon parcours, pour inspirer des jeunes. Je suis aussi professeure d’improvisation dans le cadre de cours d’art dramatique, eux aussi donnés dans des écoles secondaires.

Parallèlement, avez-vous donné des spectacles ici et là?

Oui, beaucoup. Depuis un an, je participe au spectacle «Le show d’ farces» avec mon ami Mathieu Dufour. Nous le présentons une fois par mois à Montréal.

Vous avez gagné cette compétition grâce à votre talent, en obtenant à la fois la faveur du comité de rédaction et celle du public. Mais votre nom de famille ne peut faire autrement qu’attirer l’attention, puisque vous êtes la fille de Marcia Pilote...

Oui, je pense que ça paraît dans mon visage, dans ma voix et dans ma façon de m’exprimer. Mais je suis quand même différente de ma mère.

Qu’y a-t-il de votre mère en vous?

Beaucoup de choses. Je la remercie entre autres pour ce qu’elle m’a montré. Si elle n’avait pas oeuvré avant moi dans le domaine des communications, si elle n’avait pas fait preuve d’une telle fougue, je ne me serais pas naturellement dirigée vers ce domaine-là. Plus jeune, j’étais bonne en sciences et je rêvais d’être médecin. Elle m’a montré que c’était possible de se tailler une place dans le milieu des communications. Ma mère a été mon plus grand mentor.

Quel serait pour vous l’emploi idéal dans 10 ans?

J’aimerais animer ma propre émission de télévision, pour mettre les autres en valeur. Je crois avoir le don d’aller chercher les confidences des gens, de les mettre à l’aise. Alors, j’aimerais pouvoir utiliser cette faculté-là et la mettre au service du public. Je pense à une émission un peu du type de celle qu’anime Ellen DeGeneres.

À compter de janvier, on pourra lire les nouvelles chroniques de Madeleine Pilote-Côté durant trois mois dans «Le Journal de Montréal» et «Le Journal de Québec».