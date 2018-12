Marie Laberge: «J’ai toujours su que j’allais écrire»

Dix ans après la sortie du livre «Des nouvelles de Martha», Marie Laberge nous a proposé à l’automne une version audio de cette correspondance qui a séduit quelque 100 000 abonnés. Rencontre avec l’écrivaine et dramaturge de 68 ans, qui a toujours eu l’appel des mots.

Madame Laberge, à quel moment avez-vous ressenti l’envie d’écrire?

En fait, je n’ai jamais pensé que c’était une carrière, mais j’ai toujours su que j’allais écrire. Pour moi, on ne pouvait pas gagner sa vie en étant auteur. C’était une impossibilité. Je pensais qu’écrire faisait partie d’une hygiène de vie: pour bien respirer, pour être heureux. Petite, j’écrivais des histoires. Je pensais que tout le monde le faisait une fois les devoirs et les leçons terminés.

Avez-vous grandi dans un milieu stimulant, rempli de livres?

Il y avait énormément de livres chez moi. Nous n’étions pas très riches. Mon père était professeur, les livres étaient sacrés, à tel point qu’une de mes sœurs avait ouvert une bibliothèque dans la rue. Nous prêtions nos bouquins. Je ne peux pas dire que la culture occupait tous nos repas, ce serait mentir, mais j’avoue que c’est très formateur d’avoir toujours des livres à lire.

À titre d’écrivaine, vous connaissez un succès exceptionnel.

Il y a d’autres écrivains qui ont connu une grande popularité, mais, effectivement, je fais partie des gens extrêmement gâtés. Ce n’est pas un amour qui m’est dû, il doit être renouvelé à chaque livre. C’est quelque chose que je ne tiens pas pour acquis.

En quoi consiste votre rituel d’écriture?

Je vais aux États-Unis et je ne fais que ça. C’est comme une bulle que je me crée. Je deviens comme une moniale et je travaille face à l’océan. C’est une chance inouïe. Je «marche» mes romans. Quand je commence à écrire, il faut que je marche tous les jours. Me promener au bord de la mer permet à mon esprit de s’évader. Sur la plage, mon imaginaire est libre. C’est merveilleux!

Votre prochain projet est-il en gestation?

Il est en gestation, mais la règle d’or que j’ai suivie toute ma vie, c’est de ne jamais parler à personne de mes projets, pas même à mes proches... Tout se passe entre moi et le bac de recyclage. Comme je n’ai rien promis, je peux tout jeter...

La version audio du roman «Des nouvelles de Martha», de Marie Laberge, est offerte à marielaberge.com.