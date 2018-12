Martin Fontaine : passion rock’n’roll

Martin Fontaine caressait depuis longtemps l’idée d’avoir son propre cabaret, dans lequel il pourrait proposer des spectacles plus intimes que ceux auxquels il nous a habitués avec «Elvis Story», puis «Elvis Experience». En septembre dernier, il ouvrait le Memphis Cabaret dans le local d’un ancien cinéma, à Trois-Rivières. Encore une fois, l’artiste ose aller au bout de ses rêves, et le succès est à nouveau au rendez-vous.

Martin, cela faisait-il longtemps que vous aviez l’idée d’avoir votre propre cabaret?

Il y a une quinzaine d’années, j’avais trouvé le local d’un ancien cinéma abandonné à Trois-Rivières. Je rêvais déjà depuis longtemps d’avoir mon propre cabaret, de partager ma passion en me produisant dans une salle où les gens vivraient la proximité avec les artistes. Au début de ma carrière, j’avais développé un concept de souper-spectacle dans un petit restaurant, près de Shawinigan. Les gens venaient de partout au Québec pour voir les spectacles, et on se rendait compte qu’il y avait un besoin pour ça.

Avez-vous trouvé facilement l’endroit de vos rêves?

La bâtisse du local en question avait besoin de beaucoup d’amour. J’ai fait une offre, mais des entrepreneurs locaux ont remporté l’offre d’achat. C’était en 2009. J’étais déçu, mais j’ai continué à chercher une autre salle un peu partout au Québec. L’idée était toujours là. L’endroit a été rénové par les investisseurs, qui y ont mis beaucoup d’argent. Le problème est qu’ils avaient un beau contenant, mais pas de contenu. J’ai l’impression qu’ils ne savaient pas quoi en faire.

C’était une occasion de retenter votre chance...

Au bout de six mois, ça a fait faillite. Étant toujours à l’affût, je suis revenu dans le décor et, avec des partenaires de Trois-Rivières, on a donc eu l’idée de reprendre cet établissement. Ça fait un peu plus d’un an que notre projet est né, et on a ouvert en septembre dernier.

Que souhaitez-vous présenter dans votre cabaret?

On veut que ce soit un endroit où les gens peuvent venir et revenir pour vivre des bons moments de spectacles. Je veux être un petit sanctuaire de musique «live» entre Montréal et Québec. On veut que nos productions soient uniques, avec des spectacles originaux. Je veux créer des événements à l’américaine, avec une approche conviviale, en étant près des gens. Mais je ne personnifie pas Elvis. Mes spectacles se font dans la simplicité, il n’y a plus de costumes, de perruques ou de maquillage. J’accueille les gens avant la représentation, ils savent qu’ils viennent chez Martin Fontaine. Cette proximité est très appréciée du public.

Est-ce que le public va entendre différents styles musicaux?

Pour le temps des fêtes, on présente «Un Noël Rock & Roll avec Martin Fontaine», un spectacle avec 11 personnes, dont ma blonde et ma fille. On va revisiter les classiques des fêtes à la sauce swing, boogie-woogie, rock... Ensuite, à compter du 1er février, on reprend «Sur la route de Memphis». Je suis sur scène avec quatre musiciens, et on fait du blues, du soul et du rock’n’roll. On ne se prend pas au sérieux, mais on fait tout sérieusement.

Vous habitez sur la rive nord de Montréal. Pensez-vous déménager à Trois-Rivières?

Pour le moment, on offre la formule souper-spectacle seulement deux soirs par semaine (le vendredi et samedi, NDLR). Le transport entre la rive nord de Montréal et Trois-Rivières se fait très bien, ça ne me pose aucun problème. En plus, mon amoureuse travaille aussi avec moi, elle s’occupe notamment de la publicité et des réseaux sociaux. On est toujours ensemble. Elle travaille au spectacle de Noël, et on devrait en faire un autre ensemble sur Ray Charles l’année prochaine.

Vous avez la chance de vous produire sur scène avec votre aînée. Parlez-nous de vos filles.

J’ai deux belles grandes filles. Camille-Rose a 23 ans, elle chante et danse, mais pas professionnellement. Elle travaille en logistique de transport. Elle a trouvé son créneau et elle est très bonne là-dedans. Quant à Gabrielle, qui a 25 ans, elle chante en effet avec moi sur le spectacle de Noël. Elle est comédienne de formation, mais elle a fait plusieurs comédies musicales («Grease» et «Fame», entre autres). Nous sommes très fiers d’elle puisqu’elle a aussi décroché le rôle de Passe-Carreau, dans la nouvelle mouture de «Passe Partout».

Cet été, vous reprendrez votre spectacle à grand déploiement, dans lequel vous incarnez le King.

Oui. «Elvis Expérience» est un grand bébé qui a maintenant cinq ans et que j’adore jouer. J’avais bloqué mon horaire pour juillet et août prochains, en espérant que le spectacle revienne. Je suis content que le Casino de Montréal reprenne «Elvis Expérience», qui a connu un franc succès l’été dernier.

Vous avez investi de l’argent dans votre projet de cabaret. Il y a quand même un risque, non?

C’est la même chose que si tu déniches une vieille guitare et que tu te demandes si tu dois l’acheter. Ça te fait des chatouilles dans le ventre, mais tu te dis qu’il te la faut. Il faut croire à son projet. Et puis, on a été prudents. Ça n’a pas coûté trop cher et, après deux mois, ça rapporte déjà. J’ai quand même 35 ans d’expérience; j’ai essayé de ne pas reproduire les erreurs que j’ai vues ailleurs. Aussi, ce qui est important pour moi, c’est que je ne dois rien à personne. J’ai investi mes économies dans ce projet, mais j’étais prêt à ça. Ça ne me tente plus de partir en tournée. Je préfère avoir ma salle à moi, et bonifier mon offre au fur et à mesure.

Le Memphis Cabaret présente «Un Noël Rock & Roll» jusqu’au 29 décembre. Martin nous invite au «party» de fin d’année, «Ciao Bye 2018», le 31 décembre. «Sur la route de Memphis» reprend l’affiche dès le 1er février. Pour info:ovation.qc.ca . «Elvis Experience» reviendra au Cabaret du Casino de Montréal, dès le 4 juillet. On se renseigne à elvisexperience.com .