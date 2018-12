Plusieurs oiseaux font une surdose dans un parc

Grâce à des passants bienveillants, deux bernaches ont survécu de peu à une surdose de pilules déchargées dans un parc près de Los Angeles, en Californie.

Brian McDaniel, un citoyen, a secouru l’un des oiseaux dans son secteur, à quelques kilomètres du parc Carr, dans la municipalité d’Huntington Beach.

«Il avait de mauvais symptômes, quelque chose clochait. Sa tête et son cou se tordaient. Un œil était ouvert et l’autre fermé et ensuite il a commencé à battre des ailes. Je croyais qu’il était en train de mourir», a raconté l’homme au sujet de l’oiseau secouru, qu’il a nommé Buddy.

Au moins une autre bernache a été découverte sur le dos, les deux pattes dressées vers le ciel près du parc.

Des centaines de pilules auraient été déchargées autour d’un plan d’eau bien apprécié de plusieurs espèces d’oiseaux.

«Je ne sais pas si c’est un gamin qui jouait un tour ou quelqu’un qui les a simplement jetés. Il y avait des médicaments pour le cœur, des pilules d’anxiété et des antidépresseurs. On aurait dit des confettis partout. Les animaux ont cru que c’était des graines et les ont ingérés», a précisé Brian McDaniel.

Les experts ne savent pas encore combien d’animaux ont été intoxiqués ou tués par le méfait ni qui l’a commis.

Certains des oiseaux affectés ont été transférés et traités dans un refuge animal de la région.

Selon un média local, on ne sait toujours pas si les autorités ouvriront une enquête sur le sujet.