«Si Beale Street pouvait parler» ou la couleur de l'amour

Après l’oscarisé «Moonlight: l'histoire d'une vie», le cinéaste Barry Jenkins revient avec une histoire tout aussi touchante.

Adaptation du roman éponyme de James Baldwin paru en 1974, «Si Beale Street pouvait parler» est lyrique, poétique et magnifiquement soutenu par la musique de Nicholas Britell (compositeur attitré de Barry Jenkins).

Être Noir aux États-Unis, c’est vivre sa vie d’une manière différente. C’est la base de cette histoire d’amour déchirante qui débute par un souhait: qu’on ait jamais à voir la personne qu’on aime à travers une vitre. La vitre est celle de la prison dans laquelle Fonny (stupéfiant Stephan James), 22 ans, parle à Tish (Kiki Layne, splendide de fraîcheur naïve), son amoureuse de 19 ans.

Leurs amours, racontées de manière non linéaire avec des retours constants entre présent et passé (une tâche ardue dont Jenkins se tire à merveille) sont de ceux qui font rêver. Fonny et Tish se connaissent depuis l’enfance, sont naturellement tombés amoureux l’un de l’autre et sont en train de construire une existence commune. Fonny est un artiste, un sculpteur – une scène splendide le montre d’ailleurs en contemplation de son œuvre, cigarette à la main –, alors que Tish est une rêveuse dont la naïveté timide est touchante. Tous deux sont immensément doux, promis à un avenir qu’on veut radieux.

Mais ce sont des Noirs. Et ils vivent à New York dans une époque qu’on devine, aux vêtements et aux coiffures, être située à la fin des années 1960. La réalité se mêle donc de faire dérailler leurs rêves de bonheur. Emprisonné sous un faux prétexte, Fonny voit, comme Tish, cette existence détruite. On apprendra, peu à peu, les événements qui ont conduit à cette injustice criante.

Sans tambour ni trompette, sans revendication – à l’inverse d'«Opération infiltration» de Spike Lee –, Barry Jenkins dresse le portrait d’une société blanche prête à tout pour interdire aux Noirs leur part de «rêve américain». En opposant la luminosité de l’amour de ce jeune couple à la méchanceté gratuite du système, le réalisateur livre un message – et des images – qui perdurent bien longtemps après le visionnement.

À voir!

Note: 4 sur 5