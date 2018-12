Un non de Trudeau à Huawei coûterait cher à Telus et à Bell

Telus et Bell craignent de faire les frais de «l’affaire Huawei» en devant payer une facture salée d’un milliard $ si Justin Trudeau bloque le géant chinois du réseau 5G.

«Ça va leur coûter cher s’il faut aller arracher de l’équipement qu’ils ont déjà payé», résume Richard Paradis, chargé de cours en politiques de communication à l’Université de Montréal et président du Groupe CIC.

Bloquer Huawei rimerait avec des pertes financières d’au moins un milliard $ pour Telus et Bell, selon «The Globe and Mail». Pire encore, les consommateurs en payeraient le prix et cela pourrait même se traduire en pertes d’emplois, toujours selon le quotidien.

Joint par «Le Journal», le cabinet du premier ministre Justin Trudeau n’a pas voulu réagir à ces craintes, nous renvoyant au Centre de la sécurité des télécommunications (CST), qui nous a remerciés pour nos questions sans pouvoir y répondre.

Plus d’un milliard $

Pour les experts consultés par «Le Journal», le chiffre d’un milliard $ est loin d’être exagéré parce que l’infrastructure 5G est tout sauf légère et son implantation sur le territoire canadien coûte cher.

«Ce n’est pas exagéré parce que ça demande beaucoup d’investissements pour installer le 5G qui exige que l’on pose des dizaines de milliers d’antennes partout», note Richard Paradis, président du Groupe CIC.

De son côté, le professeur titulaire au Département de management de l’Université Laval, Yan Cimon, souligne que les gros joueurs des télécoms évaluent sérieusement les risques financiers liés au remplacement de ces technos.

«Il n’y a pas que les coûts liés au matériel, il y a ceux liés à la formation et à la planification de certains aspects du réseau. Il y a plein de détails qui vont bien au-delà de l’équipement», ajoute M. Cimon.

Même si Ottawa refuse encore de dire s’il va bannir Huawei, d’autres pays du «Groupe des cinq», comme les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont fait savoir qu’ils éviteront l’équipementier asiatique.

En Angleterre, la télécom BT Group tournera le dos à la société chinoise et ira même jusqu’à enlever toutes traces de matériel Huawei dans ses réseaux 3G et 4G existants.

«Par principe de précaution»

En France, Orange, dont l’actionnaire principal est le gouvernement, a également indiqué qu’elle ne choisira plus Huawei «par principe de précaution».

Lundi dernier, le vice-président des affaires corporatives de Huawei Canada, Scott Bradley, a répété au «Journal» que la société chinoise est bien implantée ici depuis une dizaine d’années et qu’elle fait toujours affaire avec les plus grandes entreprises canadiennes.

Joints par «Le Journal», les porte-parole de Telus et Bell ne nous ont pas rendu nos appels hier.