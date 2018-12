Un «party de famille» qui va brasser avec 2 frères

Le 31 décembre 2017, les 2 frères ont terminé l’année sur une scène extérieure de Trois-Rivières, dans ce qui fut l’une des veilles du Jour de l’An les plus froides «depuis des décennies», jure Erik Caouette, moitié du populaire duo. «C’était assez horrible. On a brisé des instruments pendant ce spectacle-là!», s’enflamme-t-il.

Cette année, les frangins, plus chanceux, n’auront pas besoin de gants adaptés ni de chaufferettes à portée de main, puisque c’est à l’intérieur de la Place Bell de Laval qu’ils «défonceront» 2019, dans un événement d’un soir seulement, baptisé à juste titre «Le party de famille des 2 frères».

Habitués de travailler lors de cette nuit fériée, le tandem s’est assuré de hisser le niveau de plaisir de quelques crans, en cette fin 2018, en s’entourant de complices qui les font véritablement sentir «en famille», et avec qui ils ont déjà souvent collaboré.

Paul Piché, Guylaine Tanguay, Laurence Jalbert, AMÉ, les Denis Drolet, David Jalbert et Olivier Martineau les accompagneront pour ce tour de chant qu’ils promettent aussi unique qu’endiablé.

«On voulait des artistes avec qui on a un réel plaisir à travailler, pour rendre le "party" plus véritable, avec des gens qu’on connaît et qu’on aime», explique Sonny Caouette.

«Ça va brasser, renchérit Erik. Ça va bouger, c’est sûr. Il y a une pression qui vient avec ça, parce qu’on ne le fait qu’une seule fois. On n’a pas mille chances de bien le faire...»

Jalbert et Iron Maiden

Il y aura donc de l’humour et de la chanson au réveillon des 2 frères. Au rayon des prestations qui s’annoncent surprenantes, Laurence Jalbert prévoit revisiter, à la demande de ses hôtes, quelques morceaux bruyants qu’elle a jadis abondamment écumés dans sa «vie de chanteuse de bars», illustre-t-elle. Pensez Judas Priest, Iron Maiden, AC/DC...

«Je faisais du AC/DC dans mes "shows" jusqu’à il n’y a pas si longtemps. Le 31, ça va seulement être le "party"! Il n’y en aura pas, de pe-peine, ce soir-là», informe la chanteuse, qui considère les 2 frères comme «ses» petits frères.

Paul Piché, qui a à maintes reprises invité Erik et Sonny Caouette à pousser la note avec lui pendant sa tournée «40 printemps», offrira bien sûr les titres les plus incontournables de son imposant catalogue des quatre dernières décennies, dont l’immortelle «Mon Joe», sur le coup de minuit.

L’auteur-compositeur-interprète ne voulait pas rater sa chance de trinquer à l’arrivée de la nouvelle année avec ses jeunes collègues, même si, dit-il, il lui a fallu convaincre sa conjointe de le laisser travailler un 31 décembre. Cette dernière et ses enfants de 5 et 11 ans seront finalement de la fête eux aussi, dans les coulisses.

«Comme avec plusieurs artistes de la jeune génération, il y a un enracinement qui s’est créé. On sent une filiation entre les 2 frères et moi. Je les aime beaucoup, j’étais content qu’ils pensent à moi pour ce concert», a souligné Paul Piché.

Olivier Martineau – qui se contentera de numéros comiques pendant la soirée et de, peut-être, «jouer de la tambourine quelque part en arrière» –, se décrit comme le «troisième frère» de 2 frères.

«Mais personne ne le sait», siffle-t-il, avant de continuer sur une note plus sérieuse.

«On s’est découvert en amitié, eux et moi, il n’y a pas si longtemps, à travers les "partys", la bière et les soirées entre artistes. À partir du moment où on a du "fun" ensemble, dans la vie, on essaie de le reproduire en public pour que les gens en profitent. Qu’on le fasse sur scène ou ailleurs, on aurait de toute façon fêté ensemble pour le Jour de l’An!»

