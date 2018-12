Pace, une alternative à l'alcool potentiellement risquée

Le ministère fédéral de la Santé a mis en garde les consommateurs contre la boisson Pace, vendue en ligne et présentée comme solution de rechange à l'alcool.

Selon Santé Canada, ce produit qui ne contient pas d’alcool «serait considéré comme un médicament au Canada et devrait être homologué avant que sa vente à la population canadienne ne soit permise».

«Santé Canada n'a pas évalué l'innocuité, l'efficacité, ni la qualité de ce produit, et sa vente n'est pas autorisée par le Ministère», lit-on également dans un communiqué. La boisson n’a pas non plus été homologuée par les autorités sanitaires américaines.

Le ministère a fait savoir que la boisson «contient un ingrédient actif (5-méthoxy-2-aminoindane [MEAI]) dont la structure est semblable à celle des amphétamines et qui pourrait présenter des risques graves pour la santé».

Pace est vendue en ligne par l'entreprise Diet Alcohol Corporation of the Americas. Sur son site internet, la compagnie mentionne que Pace «n'est pas destiné à traiter, guérir ou prévenir toute maladie ou condition médicale». On explique aussi que le produit sans sucre peut être mélangé à l’alcool, que des tests n’indiquent aucun dommage pour le corps, qu’il ne favorise pas de comportement agressif et ne donne pas la gueule de bois.

«Briser le sceau [du produit] signifie que vous renoncez à tout droit de porter plainte contre le fabricant et que vous êtes seul responsable de son utilisation une fois ouvert», peut-on lire aussi sur le site du produit.

Le ministère fédéral de la Santé recommande à ceux qui l’ont acheté d’arrêter de l'utiliser et de consulter un professionnel de la santé en cas de consommation et de préoccupations par rapport à la santé.

«Si vous trouvez ce produit en vente au Canada, envoyez une plainte à Santé Canada», a fait savoir le ministère.