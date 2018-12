«Vice»: un des meilleurs films de l’année

Avec «Vice», Adam McKay réussit à inventer un nouveau genre de biographie fictionnelle, à la lisière du documentaire, qui se révèle un pamphlet comique et férocement vitriolique.

Dick Cheney (Christian Bale, époustouflant) a été le colistier et le vice-président – ceci explique le titre à double sens – de George W. Bush (Sam Rockwell) pendant ses deux mandats présidentiels aux États-Unis. C’est lui l’architecte de la «guerre contre le terrorisme» («War on Terror»), de l’invasion de l’Irak et de l’Afghanistan après les attentats du 11 septembre, etc..

Lorsqu’Adam McKay (bien connu pour ses comédies «Présentateur vedette» ainsi que pour son très bon «Casse du siècle») nous présente Dick Cheney, ce dernier est mal parti. Fêtard invétéré, il se fait arrêter (pas une fois, mais deux!) pour conduite en état d’ébriété. C’est sa femme Lynne (Amy Adams, inspirée) qui le remet dans le droit chemin à coup de menaces bien senties. Soit Dick change, arrête de boire et fait quelque chose de sa vie, soit elle le quitte.

Notre homme évite d’aller au Vietnam, rate ses années universitaires à Yale et devient donc stagiaire à la Maison-Blanche. C'est lors du discours de bienvenue de Donald Rumsfeld (Steve Carell, plus vrai que nature), qu’il décide de lier son destin au sien.

La suite de ce long métrage de 132 minutes est un festival d’humour noir et décapant comme Adam McKay sait en livrer. Son portrait de Cheney, composé de détours, d’images d’archives et même d’un générique de fin en plein milieu du film, est celui d’un homme dont le cynisme n’a d’égal que l’amour du pouvoir.

Ce que le cinéaste prouve avec une efficacité redoutable, c’est que ce que veut ce fonctionnaire calculateur dépasse la simple ambition. Le pouvoir pour le pouvoir, pour la liberté de faire ce qu’il entend – et la négociation de son rôle avec George W. Bush est extraordinaire –, pour son enrichissement personnel, voilà ce qui le caractérise.

On ne passera pas à côté, non plus, du gag répété des crises cardiaques de Cheney, de ce qu’il laisse à l’Histoire, de la manière dont sa femme, Lynne, s’est également haussée en première place de la pyramide alimentaire de Washington D.C., ainsi que de ses relations avec ses filles, Liz (Lily Rabe) et Mary (Alison Pill).

Produit par Plan B, la compagnie de Brad Pitt, «Vice» est bien plus saignant et féroce qu’une charge de Michael Moore ou même que le «W.», pourtant excellent, d’Oliver Stone. Visiblement inspiré et servi par des acteurs principaux méritant toutes les nominations possibles, Adam McKay, en se jouant des codes de la mise en scène, crée une œuvre originale, un mélange de genres qui satisfait pleinement l’intelligence du spectateur. Et donc un film remarquable.

«Vice» arrive dans les salles obscures le 25 décembre.

Note: 4,5 sur 5