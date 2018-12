Accusée d’avoir affamé trois enfants pendant de longs mois

Une femme de la Pennsylvanie a été accusée samedi d’avoir privé trois enfants de nourriture et de soins pendant de longs mois.

Selon des documents déposés en cour, les enfants de deux, neuf et douze ans auraient perdu beaucoup de poids dans les dernières semaines.

Le plus jeune aurait même perdu plus de huit livres depuis le mois de septembre, du jamais vu pour le médecin qui l’ausculté à l’hôpital.

L’enfant perdait même ses cheveux à cause de la faim, rapporte CNN.

L’enquête a montré que la femme arrêtée, Jennifer Stout, n’était pas la mère de la fratrie.

Elle affirme que la mère biologique des enfants les lui aurait laissés il y a quelques mois sans donner beaucoup de nouvelles depuis.

C’est un des grands-pères des enfants qui les aurait retrouvés sur les réseaux sociaux.

En se rendant au domicile de leur gardienne, il les a trouvés en mauvaise santé et négligés et les a conduits à l’hôpital le plus proche.

Mme Stout a été accusée de mise en danger de la vie d’autrui et de maltraitance et a été conduite en prison.