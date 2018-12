Baisser les bras? Jamais!

Annette Ledoux connaît la pleine mesure de l’expression «amour inconditionnel». De 1988 à 2012, elle a été le principal soutien de son mari atteint d’une affection rare : la maladie de Huntington. Bien que ce trouble neurodégénératif héréditaire affecte aujourd’hui ses enfants et menace ses petits-enfants, la dame de 75 ans ne baisse pas les bras. Elle s’investit à temps plein pour la cause des malades, bien après la mort de son conjoint.

«Je me bats pour mes petits-enfants et pour tous ceux qui sont atteints. Je veux qu’on leur trouve un médicament», déclare Annette Ledoux avec conviction.

La dame, qui vit dans les Laurentides, nous reçoit dans les modestes bureaux de la Société Huntington du Québec à Montréal, où elle vient donner de son temps chaque semaine depuis quatre ans. Faire du bénévolat est sa façon de lutter contre cette maladie héréditaire qui a fait irruption dans sa vie il y a 30 ans et qui pourrait un jour toucher ses deux petits-enfants.

Les premiers symptômes

Son mari – qu’elle préfère ne pas identifier pour préserver la vie privée de ses enfants – a présenté les premiers symptômes de la maladie de Huntington en 1988. Il avait alors 46 ans. « Il est soudainement devenu angoissé. Il avait de la difficulté à dormir. Au travail, il s’est mis à se chicaner avec son patron et ses collègues. »

Annette ne reconnaissait plus l’homme qu’elle avait épousé quelques mois après son arrivée d’Italie dans les années 1960. Elle était secrétaire médicale, lui, briqueteur.

Ensemble, ils formaient une famille unie et vivaient à l’abri du besoin en achetant quelques immeubles. «C’était le stéréotype même de l’Italien: bien coiffé, élégant, sociable et vif d’esprit. Il était non seulement mon époux, mais mon meilleur ami.»

Son état s’est rapidement dégradé. D’un naturel bricoleur et curieux, il a délaissé les petits travaux. Il a arrêté de lire les journaux et s’est mis à errer dans la maison, la tête ailleurs.

Constatant que son mari ne pouvait pas rester seul, Annette a abandonné son travail.

À l’époque, la maladie de Huntington était peu connue. «Le premier psychiatre à évaluer mon mari a essayé toutes sortes de médicaments qui provoquaient chez lui des épisodes de panique. Au bout de huit mois, il s’est avoué impuissant.»

Aucun des professionnels consultés par la suite n’a su identifier le trouble.

Annette Ledoux devait voir à tout, des tâches ménagères jusqu’aux finances du couple, qui a été contraint de liquider ses actifs pour subvenir à ses besoins. La solitude s’est aussi installée autour d’eux à mesure que les amis se faisaient de plus en plus rares en raison des comportements erratiques de l’homme.

«Les enfants avaient quitté la maison et n’avaient pas vraiment conscience de ce qui arrivait. Quand ils étaient là, je m’efforçais d’abriller la réalité pour montrer qu’on menait une vie normale.»

Si la prise d’antidépresseurs a pu stabiliser l’état de son mari, ses obsessions pour des banalités prenaient toujours de l’ampleur.

«Je lui ai même acheté un petit chien pour le garder dans le présent. Malgré tout, rien ne semblait pouvoir l’aider à revenir comme avant. Pour oublier, il s’est mis à fumer et à boire. C’est à ce moment que les sautes d’humeur ont débuté.»

Une lettre de Suisse

C’est une lettre de Suisse qui a permis à Annette Ledoux de comprendre ce qui arrivait à son mari. L’épouse d’un cousin leur avait écrit pour leur annoncer qu’un médecin avait dépisté la maladie de Huntington chez ce dernier à la suite d’un test d’ADN. La maladie était dans la famille.

Un neurologue est venu confirmer les appréhensions de Mme Ledoux peu de temps après: son mari était également atteint. «J’étais anéantie, dit-elle. Non seulement je réalisais que mon mari n’allait jamais guérir, mais j’apprenais que mes enfants et mes petits-enfants avaient 50 % de risques d’être affectés. Quant à lui, il comprenait plus ou moins ce qui se passait. Il perdait déjà des morceaux de mémoire.»

Annoncer la nouvelle aux enfants a été une dure épreuve. «Mon fils s’est fait une vasectomie parce qu’il ne voulait plus d’enfants (il en avait déjà deux). Ma fille a mis une croix sur son rêve de fonder une famille. Ç’a été un moment terrible à passer, mais il fallait continuer à vivre.»

Une aide précieuse

Une fois la maladie diagnostiquée, le mari d’Annette Ledoux a reçu des médicaments et un suivi médical plus appropriés. La Société Huntington du Québec a aussi envoyé au couple des intervenantes sociales qui l’ont aidé à s’adapter aux changements que représentait chaque étape de cette maladie dégénérative. Ces mesures ont grandement amélioré leur qualité de vie.

En plus de recevoir une formation pour aidants naturels et un suivi psychologique du CLSC, Annette Ledoux a bénéficié du soutien du CHSLD de Saint-Eustache en recevant un lit d’hôpital et des accessoires adaptés pour son mari, qui présentait de premiers signes de démence. La dame a pu garder son conjoint plusieurs années à la maison.

«J’ai fait pour lui ce que j’aurais voulu qu’il fasse pour moi. Dans les moments plus difficiles, je me réfugiais dans nos souvenirs.»

Malgré les épreuves qu’elle a traversées, Annette Ledoux ne souhaite pas dramatiser son histoire. « J’ai beaucoup ri. Chez mon conjoint, tout ou presque était prétexte pour s’amuser puisqu’il retombait en enfance et quand les choses prenaient une autre voie, c’était à moi de tourner ça en rires pour désamorcer les conflits. »

La mémoire du cœur

Annette Ledoux s’est résignée à placer son conjoint en CHSLD quand il a commencé à faire des chutes. Il avait alors 62 ans. L’épouse n’a pas abandonné son mari pour autant. Elle a été à son chevet pendant huit ans. «J’ai toujours été à ses côtés. Il m’a constamment dit qu’il m’aimait jusqu’à ce qu’il ne me reconnaisse plus. C’est ça qui a été le plus dur. Mais il me souriait encore. C’était la mémoire du cœur qui s’exprimait.»

Son mari est décédé en 2012, à l’âge de 70 ans. «Je sentais venir la fin, mais son départ a été un choc. Ça m’a pris deux ans avant de m’en remettre. J’ai dû apprendre à changer de rythme. J’étais tellement habituée à vivre en fonction de ses besoins», témoigne celle pour qui le bénévolat a été d’une aide précieuse.

Un autre coup dur

Le diagnostic de l’affection chez ses enfants dans les deux années qui ont suivi le décès de son époux a été un autre coup dur. Aujourd’hui, elle tente de prendre les événements avec philosophie. «Je les soutiens, mais ils ne veulent pas que j’en fasse trop. Chacun a un conjoint qui les aime et qui prend soin d’eux. Il faut savoir lâcher prise.»

Même si Annette sait que ses petits-enfants portent peut-être le gène défectueux, elle entretient la conviction qu’on trouvera à temps un traitement pour eux. «Je leur dis de vivre comme si de rien n’était parce que je travaille pour qu’ils aient l’esprit tranquille.»

Pour la cause

La Société Huntington Québec, pour laquelle Annette Ledoux s’implique, continue de mener des campagnes de financement pour offrir des services aux personnes atteintes de cette maladie ainsi qu’à leurs proches.