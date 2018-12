De plus en plus de drones près de nos aéroports

Les drones représentent une menace de plus en plus présente autour des aéroports et le nombre d'incidents explose au pays, selon des données auxquelles a eu accès TVA Nouvelles.

L'aéroport londonien de Gatwick, en Grande-Bretagne, a d’ailleurs pu constater l’ampleur que peut prendre un problème causé par des drones plus tôt cette semaine : des avions cloués au sol et 36 heures de paralysie.

Les aéroports canadiens ne sont pas du tout à l'abri de tel événement. De 41 en 2014, le nombre d'incidents impliquant des drones au pays a plus que triplé en trois ans, pour atteindre 136 en 2017.

Le plus inquiétant demeure toutefois le nombre d'accidents survenus à proximité des aéroports. On en a compté 66 à moins de cinq kilomètres des aérodromes canadiens alors que la règlementation l'interdit pourtant.

«La plupart des gens vont en acheter à des fins récréatives, mais ne vont pas nécessairement prendre le temps d'aller lire les règlements émis par Transports Canada. [...] les gens ne sont pas habitués», avoue Martin Harrison, de l’entreprise loueundrone.com.

À quelques mètres

Une source a confirmé à TVA Nouvelles qu'au moins deux de ces drones ont été trouvés à quelques mètres des pistes de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, à Montréal.

«On n’a jamais été capable de retracer les opérateurs de ces drones», a affirmé cette même source.

«Ces engins sont en train de devenir l’une des principales menaces à la sécurité aéroportuaire», a-t-elle ajouté.

L'administration de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau déclare avoir un plan clair dans l'éventualité ou le pire se produirait.

«On est toujours à l’affût de ce qui se passe en matière de sécurité. Pour toutes les situations, on est prêts à intervenir», affirme Anne Sophie Hamel, porte-parole.

Les drones sont partout et le gouvernement fédéral a d'ailleurs annoncé qu'il serrera la vis en 2019 : la règlementation sera beaucoup plus stricte.