Et la célébrité la plus riche est...

George Lucas est la célébrité la plus riche des États-Unis selon Forbes. Comme chaque année, le magazine délivre son lot de classement sur les fortunes des uns et des autres, et dans la catégorie célébrité, le créateur de Star Wars coiffe tout le monde au poteau.

Sa fortune est estimée à 4,5 milliards de dollars. Ce montant est en grande partie dû à la vente de sa société Lucasfilm aux studios Disney. Il s’en est séparée contre 4,1 milliards de dollars en 2012.

Juste derrière lui, on retrouve un autre grand créateur de rêve à Hollywood : le réalisateur Steven Spielberg. Le créateur de E.T. est assis sur une fortune estimée à 3,7 milliards de dollars.

En troisième position, c’est une femme. Oprah Winfrey est à la tête d’une fortune estimée à 2,8 milliards de dollars.

L’ancien basketteur Michael Jordan est à également avec Jay-Z. Leur fortune plafonne à 1,7 milliard de dollars. Et le top 5 est refermé par une toute jeune femme, puisqu’il s’agit de Kylie Jenner, la cadette du clan Kardashian, qui pèse 900 millions de dollars, notamment grâce à sa société de cosmétiques.

Dans le reste du top 10, on trouve le magicien David Copperfield, qui impressionne toujours les foules, puis Puff Daddy, le golfeur Tiger Woods et enfin l’auteur James Patterson.