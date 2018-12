Il atterrit d'urgence au milieu d'une autoroute

Le pilote d’un petit avion a dû atterrir en urgence au milieu d’une autoroute bondée de l’Alabama samedi après-midi.

Jim Williams se trouvait à une dizaine de kilomètres de l’aéroport de Talladega quand il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas avec son appareil.

Celui qui est aussi instructeur de pilotage a essayé de se débrouiller, mais comme le moteur de l’avion ne voulait plus répondre, il n’a pas eu d’autre choix que d’effectuer un atterrissage d’urgence.

«C’est l’autoroute qui était le plus proche de moi. J’ai fait un grand virage à gauche et j’ai réussi à me poser en évitant les voitures», a-t-il expliqué à CNN.

Ni Jim Williams ni son élève n’ont été blessés lors de cette périlleuse opération.

«En atterrissant, j’ai repensé à tout ce que j’ai appris à mes élèves depuis 36 ans. De réussir à trouver un endroit pour se poser d’urgence et de toujours le faire dans le sens de la circulation lorsque cela se passe sur une autoroute... Cela a fonctionné pour moi aujourd’hui.»