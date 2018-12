Il s'endort au volant d'une voiture volée

Un cambrioleur apparemment épuisé après sa journée de travail et intoxiqué par la drogue s'est endormi au volant d'une voiture volée, facilitant le travail des policiers de London, en Ontario, qui n'ont eu qu'à le réveiller pour l'arrêter.

Vers 22 h, samedi, les policiers ont été avertis qu'un homme, Daniel Vanwyk, 27 ans, dormait au volant d'une voiture sans plaque d'immatriculation, dans un stationnement.

Sur place, les patrouilleurs ont réalisé, après avoir réveillé le suspect, que celui-ci n'avait pas de permis de conduire et qu'il ne connaissait pas le propriétaire de la voiture dans laquelle il se trouvait. De plus, les policiers ont découvert plusieurs cartes bancaires et d'identification dans l'habitacle du véhicule, qui avait été dérobées lors d'une entrée par effraction survenue plus tôt samedi, a raconté la police de London dimanche.

En prime, les agents ont déterminé que l'homme était intoxiqué par une drogue.

Le dormeur a donc été amené en prison pour la nuit, en vue d'une comparution dimanche. Il devait être accusé de possession de biens obtenus criminellement, de possession d'outils de cambriolage, de bris de probation et de conduite avec les facultés affaiblies. En vertu du Code criminel, il est interdit d'avoir la garde et le contrôle d'une voiture avec les facultés affaiblies, même si c'est pour faire un roupillon sur la banquette arrière.

Le propriétaire de la voiture et le détenteur des cartes ont pu récupérer leurs biens, a précisé la police.