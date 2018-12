L'Allemagne soutient le Canada

L'Allemagne a exprimé dimanche son inquiétude concernant la détention en Chine de ressortissants canadiens, un jour après que le Canada a appelé ses alliés à le soutenir face à Pékin devant ce «précédent inquiétant» pour l'ensemble de la communauté internationale.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré qu'il suivait de près les affaires de l'ancien diplomate Michael Kovrig et du consultant Michael Spavor, deux Canadiens vivant en Chine arrêtés le 10 décembre pour «menaces à la sécurité nationale», en pleine crise diplomatique liée à l'affaire Huawei.

«Nous sommes extrêmement inquiets que des motifs politiques aient pu jouer un rôle dans la détention de deux ressortissants canadiens en Chine», a déclaré un porte-parole du ministère allemand, réclamant que «ces cas soient traités selon des normes équitables et l'État de droit».

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, avait affirmé samedi que ces détentions étaient un «précédent inquiétant, non seulement pour le Canada, mais pour le monde entier» et avait exigé la libération «immédiate» des deux hommes «détenus arbitrairement».

Elle avait remercié les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne pour leurs déclarations de soutien, soulignant qu'Ottawa allait continuer à travailler avec ses alliés et partenaires pour former «un front uni», afin d'obtenir la libération de ses ressortissants.

Bien que le lien n'ait pas été officiellement établi, ces arrestations semblent être liées à celle de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant des télécoms chinois Huawei, aussi survenue le 10 décembre au Canada.

Ottawa n'a cessé de réaffirmer que cette arrestation avait été décidée en toute indépendance par la justice canadienne, sans pression politique, en vertu d'un traité d'extradition qui la lie aux États-Unis.

La directrice financière de Huawei a été relâchée sous caution mardi dans l'attente de son audience d'extradition vers les États-Unis, qui la soupçonnent de complicité de fraude pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré être «convaincu» que le Canada gère l'affaire de façon «juste, impartiale et transparente», ajoutant que le pays ne faisait que «respecter ses obligations internationales».

«Les interrogatoires et la libération sous caution font partie du processus normal dans un État de droit», a indiqué Berlin.