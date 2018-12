Les principaux tsunamis depuis 2004

Voici les principaux tsunamis enregistrés depuis celui de décembre 2004 en Asie, qui avait fait plus de 220 000 morts, jusqu'à celui qui a frappé l'Indonésie samedi soir:

- 26 décembre 2004 : Un séisme sous-marin au large de l'île de Sumatra (Indonésie), d'une magnitude de 9,3 (le plus puissant de ces quarante dernières années), provoque un tsunami qui touche les côtes d'une dizaine de pays d'Asie du Sud-Est faisant plus de 220 000 morts.

Dans la province indonésienne d'Aceh, où l'eau est montée jusqu'à plus de trente mètres, quelque 170 000 personnes ont été tuées. Le raz-de-marée qui se propage à des centaines de kilomètres, frappe aussi loin que les Maldives et la Somalie.

- 17 juilllet 2006 : Un séisme sous-marin de magnitude 7,7 provoque un tsunami sur la côte sud de l'île de Java, en Indonésie, faisant 654 morts.

- 2 avril 2007 : 52 personnes sont tuées dans un tsunami qui frappe l'ouest des îles Salomon (Pacifique-sud). Treize villages côtiers sont dévastés par ce raz-de-marée provoqué par un séisme de magnitude 8.

- 29 septembre 2009 : Plus de 190 personnes sont tuées dans les îles Samoa, Tonga et les Samoa américaines après un tremblement de terre de magnitude 8 qui provoque un tsunami. La plupart des victimes, plus de 150, sont enregistrées aux Samoa, où le tsunami a dévasté la côte sud de l'île d'Upolu, la plus peuplée de l'archipel.

- 27 février 2010 : Un séisme, suivi d'un tsunami, frappe le centre-sud du Chili, faisant plus de 520 morts. La majorité des victimes sont enregistrées dans la zone côtière du Maule, à 400 km au sud-ouest de Santiago.

- 25 octobre 2010 : Plus de 400 personnes trouvent la mort dans un tsunami provoqué par un puissant séisme de magnitude 7,7 sur l'archipel des Mentawaï, au large de Sumatra, en Indonésie.

- 11 mars 2011 : Une vague de plus de 10 mètres de hauteur dévaste toute la côte nord-est de l'archipel japonais, notamment la ville de Sendai, peu après un très violent séisme de magnitude 9 survenu au large des côtes du Pacifique. La catastrophe fait plus de 19 000 morts et disparus.

- 28 septembre 2018 : Plus de 1234 personnes meurent dans un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami sur l'île des Célèbes, en Indonésie.

- 22 décembre 2018 : Un tsunami vraisemblablement provoqué par le volcan Anak Krakatoa dans le détroit indonésien de la Sonde fait au moins 168 morts.