Ouvert ou fermé pour Noël?

Le 24 et 25 décembre, la ville de Montréal tournera au ralenti. Voici les principales informations à savoir si les services publics et commerces seront ouverts ou fermés.

Commerces

La plupart des commerces, de même que la SAQ, seront ouverts le 24 décembre, avec néanmoins un horaire réduit en soirée. Ils seront toutefois fermés le 25 décembre, tout comme une grande majorité des restaurants. Les dépanneurs et certaines pharmacies peuvent être ouverts, vérifiez avec les vôtres.

Le 26 décembre, les commerces commenceront leur journée de travail à 13h pour bon nombre d’entre eux.

Divertissement

Les cinémas et les stations de ski seront ouverts les 24 et 25 décembre.

Les installations sportives et culturelles de Montréal, telles qu’arénas, piscines, centres sportifs, bibliothèques et lieux de diffusion culturelle, ont un horaire varié selon les arrondissements.

Le complexe sportif Claude-Robillard sera fermé du 24 au 26 décembre, tout comme la Grande bibliothèque. De son côté, le TAZ sera fermé les 24 et 25 décembre.

Les installations de l’Espace pour la vie seront fermées les 24 et 25 décembre, à l’exception du Biodôme de Montréal qui est fermé en raison de travaux de rénovation.

La plupart des musées de Montréal seront ouverts les 24 et 26 décembre sur des horaires réduits et seront fermés le 25, excepté le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le musée McCord, qui seront aussi fermés le 24 décembre.

Services publics

La distribution du courrier par Postes Canada ne sera pas effectuée le 25 et 26 décembre.

La cour municipale de Montréal du 775, rue Gosford sera fermée à compter du 23 décembre et cela jusqu’au 2 janvier 2019. Ses autres points de services seront par contre ouverts les 27 et 28 décembre.

Écocentre et collecte des déchets

Les sept écocentres seront fermés du 23 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. Le service reprendra le 3 janvier selon l'horaire régulier d'hiver, soit du mardi au samedi, de 10h à 18h.

Les différentes collectes (déchets domestiques, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) seront modifiées en raison du temps des Fêtes. La Ville demande à ses citoyens de consulter le site ville.montreal.qc.ca/collectes ou de contacter le 311 pour connaître les changements prévus.