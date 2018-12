Pas de surplus de sapins cette année

Il est temps que Noël arrive pour les revendeurs de sapins. Certains ont commencé à manquer d’arbres et ils ne peuvent pas en recevoir de nouveaux.

Le revendeur de sapins Patrick Roy termine la saison en perdant quelques clients, au marché Atwater.

«Il manque d’arbres, je n’en ai presque plus pour opérer. Je raccourcis des grands sapins pour en faire des petits pour essayer de subvenir à la demande», a-t-il dit, dimanche.

Son entreprise, Les Sapins de Noël Patrick et Noël Roy, a reçu près de 700 sapins de moins qu’à l’habitude cette année.

Ce qu’il craignait s’est concrétisé; certains clients ont dû se contenter d’arbres un peu moins beaux. Au final, la saison n’aura cependant pas été mauvaise, car elle a commencé tôt, stimulée par la neige hâtive de novembre.

Pas de pénurie

Il n’y a pas encore de pénurie de sapins au Québec, selon le président de l’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec Jimmy Downey.

Il n’y a cependant pas de surplus chez les producteurs cette année pour réapprovisionner certains revendeurs ou répondre à des commandes tardives.

La neige tombée dès le mois de novembre en Estrie était suffisamment abondante pour empêcher les producteurs de retourner dans les champs avec de la machinerie couper d’autres arbres. Cette région assure 70 % de la production des sapins de Noël québécoise.

La demande en provenance des États-Unis est par ailleurs en hausse. Environ 1,9 million d’arbres ont traversé les douanes cette année, soit 200 000 sapins de plus que l’année dernière.

«Les arbres sont en demande, il a fallu faire plaisir à tous nos clients. Il y a peut-être eu certains clients qui n’ont pas pu avoir tous les arbres qu’ils recherchaient dans les variétés et les hauteurs qu’ils voulaient», a dit M Downey.

Les producteurs de sapins sont pour leur part moins nombreux. L’Association des producteurs d’Arbres de Noël est passée de 200 membres il y a dix ans, à 85 membres aujourd’hui.

Espèce

Le kiosque Chez Michel du Marché Jean Talon n’a pour sa part pas manqué d'arbres. Il y avait cependant moins de sapins de l’espèce Fraser et davantage de baumier cette année.

Les sapins Fraser perdent moins leurs épines et tolèrent mieux la chaleur. Ils sont les favoris des Américains et se vendent plus chers aux États-Unis qu’au Québec.

Giancarlo Bono, qui travaille pour le détaillant Chez Michel, ne s’en formalise pas. «Le baumier sent le sapin. Il a une belle odeur», s'est-il exclamé.