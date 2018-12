Près d'une chance sur quatre d'avoir un infarctus pendant sa vie

Les habitants de l'Amérique du Nord de 25 ans et plus ont près d'une chance sur quatre de vivre une crise cardiaque au cours de leur vie, un taux en augmentation depuis les années 90, montre une étude américaine.

Véritable fléau, les infarctus du myocarde sont responsables d'environ 10 % des décès à survenir annuellement autour du globe. Environ 75 % de ces morts se produisent dans des pays pauvres ou en voie de développement.

Les pays occidentaux ne sont pas épargnés. En 2016, les hommes nord-américains avaient 22,4 % de chance de subir une crise cardiaque pendant leur vie, contre 25,1 % pour les femmes.

Ces taux ont augmenté de 4,9 % pour les hommes et de 0,5 % pour les femmes entre 1990 et 2016, ont noté les chercheurs, dans une étude publiée la semaine dernière dans le «New England Journal of Medicine».

Les taux se sont avérés similaires en Europe de l'Ouest et dans les régions riches d'Asie et légèrement inférieurs en Australie.

Chinois à risque

C'est cependant en Chine que le risque est le plus élevé. En combinant les deux sexes, les Chinois courent le risque dans une proportion de 39,3 % d'être terrassés par un infarctus au cours de leur vie.

Ils sont suivis par les citoyens des pays d'Europe centrale (31,7 %) et d'Europe de l'Est (31,6 %)

C'est en Afrique subsaharienne que l'on retrouve les risques les plus faibles, avec des taux oscillant entre 11,8 et 14,4 %, selon les régions.

L’hypertension artérielle est considérée comme un facteur expliquant cette augmentation dans toutes les régions. Le manque de fruits frais et la pollution de l'air dans les pays pauvres et l'obésité dans les pays riches sont aussi pointés du doigt par les chercheurs.