Un incendie qui rappelle de sinistres souvenirs

L’incendie dans une usine de transformation de pneus de Beauceville rappelle un autre incendie du même genre qui a marqué les Québécois, celui de Saint-Amable, en Montérégie.

Pour plusieurs, la simple évocation d’un «incendie de pneus», peu importe son ampleur, suffit à faire ressurgir les images de colonne de fumée noire.

Le 16 mai 1990, plus de six millions de pneus ont brûlé pendant quatre jours dans ce site d’entreposage de Saint-Amable, en Montérégie. Des dizaines de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes qui s’étaient propagées dans des montagnes de pneus de plus de 13 mètres de hauteur, et le dense panache de fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde.

Archives/Journal de Montréal Le 16 mai 1990, plus de six millions de pneus ont brûlé pendant quatre jours dans ce site d’entreposage de Saint-Amable, en Montérégie.

Du sable a dû être utilisé pour étouffer les foyers d’incendie.

Si on avait craint au début pour la santé des gens en raison des émanations, peu de citoyens ont finalement été incommodés.

Il avait fallu plus de trois ans de travail et 12 millions $ pour décontaminer le site.

Après cet incendie d’envergure, une nouvelle réglementation sur la gestion des pneus usés avait été adoptée. L’organisme Recyc-Québec avait été mandaté à ce moment pour gérer ces items.

Rappelons que dans son dernier rapport, rendu public au début du mois, la Vérificatrice générale du Québec s’est montrée sévère à l’endroit de Recyc-Québec. Elle estime que les fonds sont mal gérés et que l’organisme se montrait peu proactif pour trouver de nouvelles voies de sortie pour ces items.

Au cours des dernières années, on compte de moins en moins de transformateurs de pneus usés au Québec : leur nombre est passé de 10 à 4.