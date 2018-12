1600 km en traîneau à chiens pour tester ses limites

Deux hommes de la Mauricie s’apprêtent à parcourir 1600 km en traîneau à chiens en participants aux courses les plus difficiles dans le monde, la Yukon Quest et l'Iditarod, en Alaska.

Martin Massicotte de Saint-Tite et Denis Tremblay de Saint-Michel-des-Saints s'entraînent ensemble cette année. M. Massicotte a déjà fait la Yukon Quest deux fois. Il veut faire l'Iditarod dans un an.

«Depuis l'âge de 15 ans, quand j'ai vu mon premier vidéo de l'Iditarod, je m'étais dit "un jour, je vais la faire". À l'âge que je suis rendu, si je ne la fais pas là, je vais rien que la regarder sur les vidéos», a-t-il expliqué à TVA Nouvelles.

M. Tremblay, lui, sera sur la grille de départ de la Yukon Quest pour la troisième fois en février prochain. «La première fois que j'y suis allé, j'étais vraiment déçu. La deuxième fois, je l'ai finie. Là, aujourd'hui, six ans plus tard, je sais que j'ai une meilleure équipe, une équipe plus prête. Je vais essayer d'aller compétitionner.»

Pour Martin, autant que pour Denis, le succès de l'équipe passe par la relation avec leurs chiens. «Ce qui me passionne le plus, c'est de prendre le chien et d'en faire un athlète. Le chien de traîneau, pour moi, y'a pas d'athlète plus grand que ça», a expliqué M. Massicotte.

«Le but, c'est de se dépasser. De voir jusqu'où tu es capable d'aller. Et dans ces courses-là, tu sais où tu es capable d'aller», a renchéri Denis Tremblay.

Un sport de plus en plus populaire

Au Québec, les courses de chiens de traîneau gagnent en popularité sur courte distance. Cependant, les amateurs demeurent peu nombreux à faire des marathons, en raison des coûts, affirme Denis. «Plusieurs en rêvent, mais les coûts les ralentissent. Les coûts, juste en frais de bottines par année, c'est exorbitant. La Yukon Quest, c'est au-delà de 20 000 $ pour une semaine de course.»

Si, en piste, les deux amis compétitionnent l'un contre l'autre, cette année ils ont choisi de s'entraider à l'entraînement. «On a compris tous les deux que les courses de chiens de traîneau ne sont pas un combat de boxe, a affirmé Martin. C'est de la finesse. Tu te bas contre tes propres limites, tes connaissances, tes erreurs. L'autre n’a pas rapport avec toi.»

Ils devraient toutefois batailler ferme pour la première place en mars prochain, alors qu'ils prendront tous les deux le départ de la Can-Am Crown International, une course de 400 kilomètres, à Fort Kent dans le Maine.