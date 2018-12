À quoi ressemblera la «nouvelle» Assemblée nationale?

Le Québec a un nouveau gouvernement depuis l'automne, mais aussi un nouveau président à l'Assemblée nationale. François Paradis ne fait jamais les choses comme les autres et il a l'intention de redonner au Parlement toute la dignité qu'il mérite.

«Le défi qu'on a, dans ce qu'on est en train de faire et dans le volet communications, les nouvelles communications, la modernité, c'est la fusion avec l'histoire, avec le passé», évoque le président de l’Assemblée nationale.

L’institution fait peau neuve, mais surtout, c’est l’expérience du visiteur qui sera complètement revue, promet François Paradis.

«Ça va partir du kilomètre zéro, où tout débute. La première vision qu'on aura, devant le mur des Premières Nations, c'est notre tour avec notre drapeau. Ensuite, on entre dans ce qui se voudra une expérience de liberté, d'interactivité», détaille-t-il.

Après avoir franchi l’espace dédié à la sécurité, le visiteur aura droit à un «plongeon dans la démocratie, dans notre histoire et dans les travaux parlementaires».

«L'agora marque ce qu'est l'institution, où on pourra faire un paquet de trucs. Il pourrait s'y faire des émissions. Il va s'y faire des conférences. Ça va appartenir aux gens. Et on va ouvrir ça à tout le monde», soutient le président de l’Assemblée nationale, qui souhaite voir petits et grands s’approprier le Parlement.

Pour l’ensemble des travaux, ce sont 60,5 millions $ qui ont été investis. Selon le président, l’échéancier et le budget sont en voie d’être respectés. Au-delà des chiffres, François Paradis y voit l’occasion de faire de l’Assemblée nationale la «maison du peuple».

«La livraison vient avec, déjà, des objectifs, des séquences de festivités où tout le monde va y trouver son compte pour faire en sorte que, quand on regardera l'Assemblée, on dira: “Ça, c'est ma maison”.»