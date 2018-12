Des Guatémaltèques adoptés par le Lac-St-Jean

Une petite municipalité de 3000 habitants du Lac-Saint-Jean prend des airs d'Amérique du Sud. Normandin héberge de nombreux Guatémaltèques qui travaillent aux Serres Toundra de St-Félicien.

Ces Guatémaltèques passent leur premier hiver au Lac-Saint-Jean et tous les efforts sont déployés pour les intégrer le mieux possible.

Le maire Mario Fortin va même jusqu’à reconduire lui-même un groupe à la polyvalente de Normandin pour une activité d'intégration.

Une cinquantaine des 100 travailleurs des Serres Toundra proviennent du Guatemala. Leur permis de travail, pour un an renouvelable, leur procure un emploi qui fait vivre leur famille, restée au Guatemala. C'est le cas de cet homme de 31 ans, père de six enfants.

«C’est difficile de quitter la famille, mais c'est nécessaire pour travailler», explique Jorge Lares.

«On se sent toujours accepté, quand les gens nous saluent», évoque pour sa part Samuel Chuta.

Les barrières brisées

L’hiver québécois représente probablement l’un des plus grands défis d’intégration pour ces Guatémaltèques qui ne sont pas du tout familiers avec les tapis blancs. La solution? Bouger plus et s’habiller en conséquence, constatent-ils.

«Ma famille voit les photos et elle a peur pour moi», lance Juan Lalga Cuyuch.

En dehors du travail, ces immigrants vivent à Normandin, dans l'ancien presbytère transformé spécialement pour eux par la municipalité. La ville de 3 000 habitants s'enorgueillit de leur présence.

«C'est sûr qu'au début, les gens, il y en a qui étaient craintifs. Ils ne les connaissaient pas. Mais, de plus en plus, on a des commentaires positifs», affirme le maire Mario Fortin.

Même si la barrière de la langue est bien présente, les habitants et les travailleurs parviennent à communiquer, notamment par l’entremise d’applications sur les téléphones. Les Guatémaltèques ont d’ailleurs accès à des cours de français deux heures par semaine après le travail.

Un comptoir pour eux au supermarché

Côté nourriture, les nouveaux arrivants ne sont pas vraiment dépaysés. Le supermarché leur a aménagé un comptoir avec des produits exclusivement mexicains.

«Ce sont des gens qui mettent de la vie. Ils sont tout le temps de bonne humeur, ces gens-là. Ils viennent au magasin. Nous, on leur parle en français. On essaie de les faire parler français. Et ils participent, ils participent au jeu», relate Denis Cloutier, du IGA de Normandin.

L'expérience profitable de ces travailleurs du Guatemala aux Serres Toundra incite maintenant d'autres entreprises de Normandin à tenter de recourir à de la main-d’œuvre étrangère.