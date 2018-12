Rappel de salade en raison de la listeria

Des mélanges de laitues de marque «Salad Shake Ups» font l'objet d'un rappel élargi en raison d'une possible contamination par la bactérie Listeria monocytogenes.

Amorcé au début du mois, le rappel des produits de la compagnie Eat Smart touche maintenant les salades «Shake Ups» à saveur de lime tropicale, de sésame asiatique et de chou frisé doux.

Les produits concernés, vendus en format de 152 ou 156 g, affichent la date «meilleure avant» DEC 29 2018 / DES 29 112 346. Ils ont les codes CUP 7 09351 30197 1, 7 09351 30244 2 et 7 09351 30243 5.

Auparavant, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avait aussi lancé un rappel pour les salades ranch et avocats et framboises et açaï. Des sacs de salade au chou frisé doux portant d'autres dates «meilleure avant» avaient aussi été rappelés.

Aucun cas de maladie lié à ce rappel n'a été répertorié.

Les aliments contaminés par la listeria ne montrent pas de signe d'altération ou d'odeur suspecte. Ils peuvent néanmoins causer la listériose, une maladie qui peut provoquer de nombreux symptômes, incluant des vomissements, des nausées, de la fièvre persistante, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et une raideur de la nuque.