Sauvé par miracle après avoir tenté de se suicider

Après avoir tenté de s’enlever la vie en avril dernier, un jeune Beauceron a été sauvé in extremis grâce à des manœuvres de réanimation qui ont duré plus de cinq heures, un véritable «miracle», selon les médecins et sa famille.

«C’est un cadeau qu’on a eu. Ç’a été comme toute une suite magique, qui a fait un miracle», affirme sa mère Suzanne Maheu, la gorge nouée par l’émotion en s’adressant au neurologue Martin Savard et au médecin François Lauzier, qui ont sauvé la vie de son fils.

Ces derniers, qui sont pourtant confrontés au «drame et la catastrophe» quotidiennement, sont d’ailleurs soufflés par l’état de santé de François, un «cas exceptionnel».

«Mon cerveau a déconnecté»

La vie de François, qui préfère taire son nom de famille, a complètement basculé le 30 avril dernier, lorsqu’il a tenté de s’enlever la vie au volant de sa voiture, en entrant en collision avec un poteau dans un rang de Saint-Philibert, en Beauce.

«Je ne dormais plus, je faisais des nuits blanches à intervalle régulier. Il y a certainement eu deux ou trois nuits blanches d’affilée et mon cerveau a déconnecté, j’ai perdu la carte [...] On m’a dit que j’avais pris des pilules avant de partir», raconte le Beauceron de 27 ans, qui a perdu tout souvenir de cette journée sombre.

La seule chose dont il se souvient, c’est le bruit que faisait le respirateur artificiel, qui l’a maintenu en vie pendant plus de deux semaines.

Quelques heures après la collision, un passant a alerté les autorités en voyant la voiture accidentée en bordure de la route, sans conducteur.

À l’aide d’un chien pisteur, les policiers ont finalement retrouvé le corps inerte du Beauceron à près de 1,5 kilomètre de sa voiture.

Il était en arrêt cardiorespiratoire et en «hypothermie profonde», alors que sa température corporelle était à 19 degrés.

Du jamais-vu

Ambulanciers et policiers ont ainsi immédiatement entamé les manœuvres de réanimation. Au total, elles auront duré plus de 5 h 30. Du jamais-vu, selon les médecins. «Je criais “François! François!” entre les portes des soins intensifs, en espérant qu’il m’entende», raconte sa mère Suzanne Maheu, la gorge nouée par l’émotion.

«De voir comme ça les mains [des médecins et infirmières qui faisaient les manœuvres de réanimation] qui ne se quittaient pas et se relayaient sans arrêt lorsqu’il y en avait un de fatigué. Ça m’a marquée. C’était tellement humain», poursuit-elle.

Au total, François a été hospitalisé 17 jours à l’hôpital de Saint-Georges et à l’Enfant-Jésus. Il n’a repris connaissance qu’au 12e jour.

Il a ensuite suivi une réadaptation complète d’une durée de près d’un mois, lors de laquelle il a dû réapprendre à manger et à marcher.

«Je tiens au monde»

Plusieurs mois après avoir frôlé la mort, François profite aujourd’hui de la vie.

Il est reconnaissant de pouvoir célébrer Noël entouré de ses proches et souhaite d’ailleurs lancer un message d’espoir à ceux et celles qui souffrent de solitude à l’approche de la période des Fêtes.

«Il y a du monde qui tient à nous et moi je tiens au monde. J’aime la vie», affirme-t-il.

Il défie les pronostics

Défiant tous les pronostics, le cas «exceptionnel» de François a marqué à jamais les spécialistes qui l’ont maintenu en vie pendant 12 jours.

Un processus «extrêmement long», qui ne laissait présager que peu de scénarios positifs, selon le neurologue Martin Savard, impressionné de revoir son ancien patient en pleine forme. Lors de ses premières interventions auprès de François, le Dr Savard n’écartait pas la possibilité que le jeune homme se réveille dans un état «végétatif». «Qu’il revienne comme ça, ça fait du bien», affirme-t-il.

«Il est vivant?»

«Quand on m’a sollicité pour l’entrevue, je ne reconnaissais pas le patient. Je suis allé voir dans son dossier et ma première réaction a été : il est vivant? Il est capable de parler?» mentionne le Dr François Lauzier, subjugué par les progrès du jeune homme. «C’est au-delà de nos attentes», lance-t-il.

Même si l’état de François était «très inquiétant», le neurologue constatait de «petites améliorations» tous les jours. «Ça nous montrait qu’il fallait être patient», rapporte le neurologue. C’est d’ailleurs à ces «petites améliorations» que s’est accrochée sa mère, qui priait tous les jours au chevet de son fils.

«Ç’a été tellement difficile. Depuis ce temps, je vis la vie au présent», mentionne Suzanne Maheu. Et François fait la même chose.

Le jeune homme doit toutefois apprendre à vivre avec quelques lacunes en ce qui concerne sa mémoire à court terme. «Il s’agit de la région du cerveau la plus sensible au manque d’oxygène. Mais maintenant, il est toujours en amélioration», explique le Dr Savard. Un moindre mal, affirme le jeune homme qui a récemment recommencé à conduire, à travailler et même à courir. «Je prends plus de notes!» dit-il à la blague.