Un Chemin de Noël rempli de magie

Le froid est arrivé comme ça, sournoisement, en fin d’après-midi. Il fallait avoir un bon manteau et de bonnes mitaines pour vivre le volet extérieur du Chemin de Noël.

Environ 200 personnes se sont réunies entre 16 h et 19 h 45, dimanche, à la place d’Youville, pour la troisième édition de cette nouvelle tradition.

Ce volet a permis aux gens qui n’avaient pas réussi à mettre la main sur les 900 laissez-passer gratuits, qui s’étaient envolés à la vitesse de l’éclair, de vivre l’événement à l’extérieur.

À 16 h, alors qu’il faisait encore bien clair, le quatuor Quart’Vocal s’est installé en haut des marches, en face du Palais Montcalm, pour entamer des chants tels que «Mon beau sapin», «Sainte-Nuit», «Adeste Fideles» et d’autres cantiques de Noël.

Vers 16 h 35, les chanteurs du chœur En Suppplément’air ont quitté le Marché de Noël allemand, en chantant «Noël, c’est l’amour», avec des lanternes fabriquées par des enfants.

La belle procession, avec des gens qui ont joint le groupe, a circulé sur la rue Saint-Jean et s’est terminée à la place d’Youville, où les chanteurs ont offert «Les Chœurs angéliques», «Farandole», «la Marche des rois» et autres chants de Noël. La prestation a mis un peu de temps avant d’être lancée en raison de la technique et de la logistique. Il y avait une belle ambiance, surtout avec le bruit produit par les gants et les mitaines lors des applaudissements.

Œuvre lumineuse

À 18 h, les chanteurs de La Chapelle de Québec, tous de noir vêtu, entraient, lampions à la main, dans la salle du Palais Montcalm.

Les magnifiques voix du chœur dirigé par Bernard Labadie et les lectures du comédien Yves Jacques étaient diffusées à l’extérieur : des voix justes, célestes et d’une grande beauté.

À l’extérieur, les chœurs de l’Orchestre symphonique de Québec et des Rhapsodes ont uni leurs voix durant les prestations de «Venez, divin Messie», «Les anges dans nos campagnes», «Ça, bergers» et «Il est né le divin enfant», où la foule était conviée à chanter à pleins poumons.

Les gens étaient invités, tout au long de l’événement, à aménager une œuvre lumineuse participative dans les marches menant au Palais Montcalm et sur la patinoire de la place d’Youville.

Année après année, Le Chemin de Noël offre un moment unique et magique, qui est, aujourd’hui, devenu un incontournable. Tout le monde s’est ensuite dirigé vers la maison pour une tasse de café ou un bon chocolat chaud bien mérités.