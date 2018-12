Ouvert ou fermé: petit guide de Noël

Petits et grands ont déballé leurs cadeaux et vous êtes en congé. Il vous manque quelques trucs et vous avez envie de faire des activités en famille.

Voici les commerces, établissements et les points de services ouverts ou fermés aujourd’hui et demain:

25 DÉCEMBRE

OUVERT

Épiceries de petite taille (au choix des propriétaires)

Dépanneurs

Pharmacies (horaires modifiés)

Cinémas

Centres de ski

FERMÉ

Épiceries à grande surface

Centres commerciaux

CLSC

Cours municipales

Postes Canada et bureaux de poste

SAQ

SQDC (les succursale sont ouvertes seulement du jeudi au dimanche)

Marchés publics de Montréal

Banques

Musées

Insectarium de Montréal

Aquarium de Québec

MERCREDI 26 DÉCEMBRE

OUVERT

Centres commerciaux (dès 13h)

Épiceries à grande surface (dès 13h)

Épiceries de petite taille (au choix des propriétaires)

Dépanneurs

Cinémas

SAQ

Stations de ski

Aquarium de Québec

Insectarium de Montréal

FERMÉ

Banques

CLSC

Cours municipales

Marchés publics de Montréal

Postes Canada

SQDC (les succursale sont ouvertes seulement du jeudi au dimanche)