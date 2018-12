Quatre voyages au soleil pour changer des tout inclus

Aussi bien se l’avouer tout de suite: l’hiver va être interminable et on risque tous de vouloir s’enfuir au soleil dès le début du mois de janvier! Mais ça ne veut pas dire qu’on aura tous envie d'un séjour dans un hôtel tout inclus. Voici donc quatre idées de voyages ensoleillés pas trop lointains et pas si compliqués pour ceux qui souhaitent décrocher autrement cette année.

1. Surf et yoga sur les plages noires du Costa Rica

Sur un volcan, dans la jungle ou au bord de l’océan: il y a des centaines de retraites de yoga au pays de la «pura vida». Notre préférée à ce jour se trouve dans le petit village de Bahia Ballena, au bord du Pacifique. Bodhi Surf and Yoga propose des retraites intimes de surf et de yoga où l'engagement communautaire et environnemental est particulièrement important.

Les cours de surf se déroulent dans un parc marin protégé et votre semaine sera agrémentée d’activités dans la communauté (marche avec guide local, rando en nature, repas communautaires...).

Bonus: Bahia Ballena se trouve sur la Côte pacifique centrale, une région encore peu touristique du Costa Rica où vous pourrez pratiquer vos salutations au soleil sur des plages grises et presque désertes.

À partir de 1395 $ US pour une semaine, vol en sus.

2. Petite auberge et «rum shops» à la Barbade

Envie de partir à l’aventure en «gougounes»? Essayez la Barbade. Sécuritaire et bien développée, vous pourrez vous y installer dans une auberge ou un Airbnb et y louer une voiture si vous voulez.

Les incontournables ("musts") pas chers? Les rum shops, ces dépanneurs-bars où on peut boire du rhum avec les Barbadiens en toute simplicité. Le Oistins Fish Fry, un rassemblement de kiosques où déguster du poisson grillé à bon prix et au cœur de l’action. Et bien sûr, les plages blanches du sud et de l’ouest de l’île comme Crane, Mullins ou Bottom Bay.

Vous préférez les rivages plus sauvages? Allez sur la côte est, moins développée, et installez-vous à Bathsheba. La belle petite auberge Eco Lifestyle Lodge (anciennement Sea U Guesthouse) est notre coup de cœur (149 $ US par nuit).

3. Airbnb isolé aux Exumas, Bahamas

Sable blanc, eau transparente, plages complètement isolées... Au cœur des Bahamas, l’archipel des Exumas est un bon choix pour les semi-aventuriers qui veulent décrocher: on n’y trouve que quelques hôtels et la seule ville du coin fait environ 14 coins de rue! Pour se loger, on a toutefois le choix entre plusieurs appartements et Airbnb.

Parmi les choses faire? Prendre des photos sur la plage blanche du Tropique du Cancer, se balader sur Stocking Island (où on peut se baigner dans des piscines naturelles et marcher pendant des heures sans rencontrer personne), faire une excursion de snorkeling avec les raies ou les requins, trinquer au beach bar Chat’n’Chill ou simplement profiter du soleil.

4. Yacht privé en gang aux Îles Vierges britanniques

Vous avez le goût de partir en groupe? Vous avez quelque chose à célébrer? Avez-vous déjà pensé à louer un yacht privé avec capitaine («skipper») dans les Caraïbes? Ce n’est pas nécessairement donné, mais une compagnie comme Sunsail , à titre d’exemple, annonce des voyages d’une semaine à partir de 7800 $ US pour six voyageurs aux Îles Vierges britanniques. (Ça correspond à 1300 $ US par personne... vols et nourriture en sus.)

Une fois là-bas, c’est la belle vie: vous vous faites bronzer sur le bateau, vous vous arrêtez sur de mini îles paradisiaques et vous profitez du soleil pendant que le skipper s’occupe de vous faire voguer.