Un chien sans nez et aux dents croches nommé Sniffles se cherche une famille

Des employés d’un centre vétérinaire de la Floride espèrent trouver une famille d’accueil à un chien errant à l’allure pas banale.

L’adorable animal n’a pas de nez, a les dents croches et émet des ronflements, ce qui fait en sorte que les gens ne se sont pas bousculés pour adopter le dénommé Sniffles.

À l’intérieur du centre vétérinaire, par contre, Sniffles est une véritable vedette.

«Il est comme un vieil homme fragile, tout le monde est tombé en amour avec lui ici», raconte une employée des services animaliers d’Orange County, Michelle Wacker.

Genesis Diaz s’occupe temporairement de l’animal, dont l’âge estimé est d’environ 12 ans. Elle n’a que de bons mots au sujet de Sniffles.

«C’est un chien très tranquille, il aime beaucoup grogner», lance-t-elle à la blague.

«Ce matin, je me suis réveillée et il était au bout de mon lit à me fixer. Dès que je l’ai appelé, il s’est projeté sur moi, a sauté un peu et s’est mis à me lécher le visage», poursuit-elle.

Mme Wacker l’assure, Sniffles est un chien en très bonne santé. «Il a juste un drôle d’air», dit-elle.

Les futurs propriétaires de Sniffles doivent cependant savoir qu’il subira des traitements dentaires prochainement qui risquent de modifier son unique bouille, mais certainement pas son enthousiasme.