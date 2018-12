Une étudiante assassinée après avoir demandé l’aide de la police

Une étudiante de 21 ans de l’Université de l’Utah a lancé des appels à l’aide à la police à quelques reprises avant d’être tuée par son ex-ami de cœur en octobre dernier. C’est ce que révèlent des enregistrements obtenus par la chaîne d’information américaine CNN.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Lauren McCluskey a d’abord signalé aux policiers sur le campus de l’université que son ex menaçait de publier des photos compromettantes si elle ne lui envoyait pas d’argent.

Au téléphone avec la police de Salt Lake City, on lui a dit de contacter la sécurité de l’université, ce que l’étudiante avait déjà fait la veille.

«Je leur ai parlé, mais je voulais juste vous appeler aussi, peut-on entendre sur l’enregistrement. Je me demandais le temps que ça pourrait leur prendre avant de procéder à une arrestation.»

Près d’une semaine plus tard, Lauren McCluskey a rappelé la police de la ville et démontrait plus d’impatience. Elle a dit n’avoir reçu aucune nouvelle des forces de l’ordre. À nouveau, on lui indique d’entrer en contact avec l’enquêteur responsable du dossier sur le campus de l’université.

Le lendemain, le 20 octobre, le père de Lauren McCluskey a contacté la police de Salt Lake City. Avec calme, il a raconté avoir entendu une altercation à l’autre bout du fil et il a affirmé que sa fille avait été enlevée.

Le corps de l’étudiante a été retrouvé quelques instants plus tard. Elle avait été abattue par son ex-ami de cœur, Melvin Rowland, 37 ans, qu’elle avait fréquenté sur une courte période. Rowland, qui avait passé 10 ans derrière les barreaux pour agression sexuelle, s’est enlevé la vie lors de la poursuite policière qui a suivi.

Le département de la Sécurité publique de l’État révise ce dossier afin de prévenir qu’une histoire semblable ne se reproduise.