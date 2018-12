Année record de gros lots remportés au Québec

Jamais autant de Québécois ne seront devenus millionnaires que cette année, grâce à Loto-Québec.

Même si l’année n’est pas encore terminée, la société d’État rapporte avoir remis 135 lots de 1 million et plus.

Le dernier record avait été établi en 2016, où 104 Québécois avaient alors gagné des lots d’au moins 1 million.

En détail, ce sont 1314 chèques de 25 000 $ ou plus qui ont été remis, alors que 423 chanceux ont pu mettre la main sur des montants de 100 000 $ ou plus.

«2017 s’était terminée en force, avec un gros lot de 60 000 000 $ remis à un groupe de Montréalais à la fin décembre, indique le directeur corporatif des affaires publiques de Loto-Québec, Patrice Lavoie. La chance s’est poursuivie tout au long de l’année 2018 pour les Québécois, alors que près de 1,2 milliard de dollars ont été remis dans la province.»

Pour la dernière année financière, il s’est vendu pour environ 1,8 milliard de dollars de billets.

La chance de notre bord

Selon Patrice Lavoie, ce sommet de gains s’explique tout simplement par la chance puisque les Québécois continuent d’acheter seulement environ 20 % des billets pour les tirages pancanadiens, et ce depuis plusieurs années.

«La chance est définitivement de notre côté», remarque-t-il.

«Puis, on note aussi un effet d’entraînement: plus les gros lots sont élevés et plus on voit des gagnants du Québec, plus on a envie de tenter notre chance, notamment en jouant en groupe», ajoute Patrice Lavoie.

C’est notamment le cas des amis, collègues et des familles qui seraient plus nombreux à acheter des billets en voyant certains lots très élevés, remarque le porte-parole.

Dans une autre catégorie, ce sont 21 Québécois qui auront la chance de travailler un peu moins puisqu’ils ont remporté des rentes à vie grâce aux loteries Gagnant à vie !, Grande Vie et Liste de vie.

Top 5 des lots de 2018

1. 60 M$ au Lotto Max dans le Centre-du-Québec, en juin.

2. 40 M$ au Lotto 6/49 en Montérégie, en octobre.

3. 33,6 M$ au Lotto 6/49 dans le Bas-Saint-Laurent, en août.

4. 17,6 M$ au Lotto Max à un groupe de la région montréalaise, en juillet.

5. 11 M$ au Lotto 6/49 dans Lanaudière, en mai.