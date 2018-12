Des problèmes physiques causés par la technologie

L’utilisation des appareils intelligents a connu une forte hausse dans les dernières années et les gens passent de plus en plus d’heures à regarder leurs petits écrans. Leur utilisation n’est pourtant pas sans conséquence, mais les symptômes physiques qui y sont liés peuvent être évités.

Pierre Langevin, physiothérapeute, affirme que «l’objet en soi importe peu, mais dans notre société, les gens passent beaucoup d’heures sur leur appareil et c’est ce qui peut causer des symptômes et des douleurs».

Les utilisateurs sont portés à regarder l’écran la tête penchée sur une période prolongée, ce qui représente une charge importante au niveau du cou.

Les Québécois utilisent ces appareils plus de 1000 par année en moyenne.

«Le meilleur conseil qu’on puisse donner, c’est de changer de position. La meilleure position, c’est celle qu’on va varier plusieurs fois dans la journée.», explique le physiothérapeute.

Denis Pelletier, le président de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, constate en clinique que le phénomène est associé à une augmentation fulgurante des conditions qui touchent la région du cou.