Karl Alzner est de retour

Le Canadien de Montréal a placé le défenseur David Schlemko sur la liste des blessés et rappelé Karl Alzner du Rocket de Laval, mercredi.

Le nom d’Alzner avait été placé au ballottage le 26 novembre sans qu’aucune des 30 autres formations de la Ligue nationale de hockey ne le réclame. Il avait ensuite été rétrogradé au Rocket de Laval le lendemain.

Écoulant la deuxième année d’un contrat de cinq ans et de 23,125 millions $, le joueur de 30 ans a inscrit un but et récolté deux points en 10 rencontres avec le club-école du CH. Auparavant, il avait été limité à une mention d’aide en huit parties avec le Tricolore.

Schlemko est quant à lui ennuyé par une blessure au haut du corps. En 18 matchs cette saison, il a cumulé deux aides.