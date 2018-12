«La course des tuques» franchit le million

À l’affiche depuis le 7 décembre dernier, le film «La course des tuques» a déjà franchi la barre du million au box-office, ont annoncé Les Films Séville et CarpeDiem Film&TV, mercredi.

Dès son premier week-end en salle, le long métrage d’animation québécois – suite de la populaire «Guerre des tuques 3D» sortie en 2015 – avait supplanté tous ses adversaires et s’était classé premier aux guichets avec des recettes de plus de 350 000 $.

«La course des tuques» rassemble les voix d’Hélène Bourgeois Leclerc, Gildor Roy, Sophie Cadieux, Mariloup Wolfe, Anne Casabonne, Catherine Trudeau, Nicholas Savard L’Herbier, Sébastien Reding, Ludivine Reding et Mehdi Bousaidan, lesquels incarnent François les Lunettes, Sophie, Chabot et autres personnages que les tout-petits connaissent bien.

Dans ce nouveau volet – coréalisé par Benoit Godbout et François Brisson, avec le concours de Jean-François Pouliot comme consultant à la réalisation et à la direction photo –, un nouveau venu, Zac (Mehdi Bousaidan) met à rude épreuve la patience et les talents de François les Lunettes (Hélène Bourgeois Leclerc) en trichant lors d’une course de luge. François exigera alors une revanche, mais son orgueil l’entraînera peut-être à commettre des erreurs et à mettre en péril ses amitiés.

On peut voir «La course des tuques», une production de Marie-Claude Beauchamp de CarpeDiem Film&TV, au cinéma en 2D ou en 3D, en français ou en anglais.

La trame sonore de «La course des tuques», dont les chansons sont interprétées, entre autres, par Alex Nevsky, Garou, Dumas, Ludovick Bourgeois et Corneille, est par ailleurs en vente sur disque. Une série de livres inspirés du film, édités par Édito jeunesse, est également disponible, et le Musée Grévin présentera, dès le 18 janvier, l’exposition «La course des tuques, Immersion 5D».