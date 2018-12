Le maire de Trois-Rivières démissionne

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, lance la serviette. En arrêt de travail depuis le mois d’octobre, il annoncera jeudi matin qu’il quitte ses fonctions.

Selon ce qu’a appris TVA Nouvelles, tous les conseillers municipaux ont été convoqués pour une réunion spéciale qui se tiendra à l’hôtel de ville, à 10h. L’invitation leur a été lancée mercredi après-midi, sans toutefois préciser le sujet de la rencontre.

D’après nos sources, le maire n’assistera pas à cette réunion. Les médias recevront par la suite un communiqué de presse qui officialisera son départ.

Yves Lévesque a fait ses premières armes comme conseiller municipal de la ville de Trois-Rivières-Ouest de 1994 à 1999, avant d’être élu à la tête de la nouvelle ville fusionnée le 4 novembre 2001. Il a été réélu par la suite à quatre reprises.

Il quitte donc la vie politique après 24 ans d’implication.

M. Lévesque avait annoncé en octobre qu’il allait prendre du repos jusqu’en janvier, sous recommandation de son médecin. Cependant, depuis, sa santé ne se serait pas améliorée.

Sa décision d’arrêter de travailler avait été difficile à prendre. «Ce n’est pas de gaieté de cœur que je fais ce choix, et ceux et celles qui me connaissent savent qu’il en faut beaucoup pour m’arrêter», avait-il écrit en octobre sur son compte Facebook.

Autre facteur qui aurait pesé dans la balance : le climat de travail a été difficile dans les derniers mois lors des séances de travail du conseil municipal. Différents projets, dont la hausse du salaire des élus, divisent les conseillers.

Un successeur

Reste maintenant à voir qui se lancera dans la course pour prendre sa place.

Quelques conseillers municipaux pourraient être tentés par le défi.

Son principal adversaire des dernières élections, Jean-François Aubin, ne cache pas qu’il demeure intéressé par le poste.