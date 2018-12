«Les juges n’ont aucune éthique professionnelle», dit sa conjointe

La nouvelle condamnation à quatre ans de prison de Toufik Benhamiche, ce Québécois de Mascouche coincé à Cuba depuis plus de 17 mois, n’a pas étonné sa conjointe qui déplore l’absence d’éthique professionnelle des juges cubains.

• À lire aussi: Coincé à Cuba, un Québécois condamné à nouveau

Toufik Benhamiche était accusé d’«homicide par imprudence» relativement à la mort d’une mère ontarienne lors d’une excursion touristique à bord d’un bateau, à Cayo Coco, l’an dernier.

Pour sa conjointe Kahina Bensaadi, ce nouveau jugement était prévisible puisque Toufik Benhamiche a été jugé par les mêmes magistrats qui l’avaient reconnu coupable la première fois, en décembre 2017. La décision avait été invalidée par la Cour suprême en avril 2018, mais il demeurait coincé à Cuba dans l’attente de son deuxième procès dont la décision est tombée mercredi.

«Ils [les juges] n’ont aucune éthique professionnelle, ils n’ont aucune déontologie, ils essaient d’ignorer toutes les lois et de justifier l’injustifiable», déplore Mme Bensaadi.

Un juge se serait même endormi en pleine cour, devant une observatrice du Canada, durant le procès de son mari.

«Qu’est-ce que vous attendez de juges pareils? Quand on dort devant une observatrice de l’ambassade du Canada présente pour assister au procès, c’est une façon de narguer tout le monde et de dire que de toute façon, la sentence est écrite d’avance et qu’on est là seulement à titre de figurants», s’indigne Mme Bensaadi.

Des intérêts à satisfaire?

Selon Mme Bensaadi, la Cour provinciale est instrumentalisée pour servir les intérêts de gens qui ont tout intérêt à ce que son mari soit porté responsable de l’accident.

Elle évoque que les autorités cubaines veulent rejeter la faute sur Toufik Benhamiche pour éviter que l’industrie touristique du pays souffre d’une mauvaise presse.

«Ça nuit à l’image du tourisme à Cuba, mais ils font un mauvais calcul parce que ce qui se passe en ce moment est une véritable honte et fait plus de mal au tourisme à Cuba que n’importe quel aveu de responsabilité de leur part.»

En entrevue à LCN, le président de l’Association des agences de voyages du Québec, Jean Collette, souligne d’ailleurs que la compagnie avec laquelle M. Benhamiche avait fait affaire pour louer son embarcation, Gaviota Tours, est l’une des plus importantes dans l’industrie touristique cubaine et appartient au gouvernement.

«Gaviota est propriétaire d’un nombre incalculable d’hôtels, c’est le plus gros employeur de l’île. Alors c’est certain que si tu dois te défendre contre cette compagnie-là, dans un pays comme Cuba, c’est un peu plus compliqué et difficile qu’on le croit», mentionne-t-il.