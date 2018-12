Un nouveau centre de réalité virtuelle à Sherbrooke

Un tout nouveau centre de réalité virtuelle vient d'ouvrir ses portes à Sherbrooke.

Sports, musique, cuisine, les scénarios de réalité virtuelle sont nombreux chez MontVR.

Dans les locaux de Sherbrooke, on compte une dizaine de stations comme celle-ci à louer. Rires, pleurs, vertige: une occasion de vivre toutes sortes de sensations fortes.

«Les sensations sont réelles, en effet. Ça peut différer d'une personne à l'autre, mais on voit que certaines personnes se laissent plus prendre par le virtuel. On a des réactions assez incroyables», explique le cofondateur de MontVR, Sébastien Coulombe.

