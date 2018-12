Benedict Cumberbatch en tête d'affiche d'un téléfilm sur le Brexit

L'acteur britannique Benedict Cumberbatch apparaitra dans un téléfilm diffusé en janvier qui met en avant le rôle joué par les stratèges de chaque camp et le poids des données personnelles dans la campagne qui a précédé le référendum du Brexit.

Écrit par le scénariste James Graham et intitulé «Brexit: The Uncivil War», ce téléfilm sera diffusé par la chaine de télévision Channel 4 le 7 janvier, jour de la rentrée parlementaire au Royaume-Uni après la pause de Noël, et juste avant un débat et un vote crucial pour l'avenir du pays sur l'accord de divorce signé par Londres et Bruxelles.

Connu pour son rôle de Sherlock Holmes dans une série de la BBC, Benedict Cumberbatch incarne Dominic Cummings, directeur de «Vote Leave», la campagne officielle en faveur du Brexit, avant le référendum de juin 2016.

Dans les semaines qui avaient précédé le scrutin, Benedict Cumberbatch avait pris position en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, et appelé à voter contre le Brexit. Les Britanniques avaient finalement voté à 52% en faveur du retrait, actant la victoire de la campagne Vote Leave contre les pronostics, et les souhaits du gouvernement de David Cameron.

«Je souhaitais relever le défi de me transformer en quelqu'un de très éloigné de moi, à bien des égards, et de voir le monde à travers ses yeux», a déclaré l'acteur de 42 ans, à propos de Dominic Cummings.

Il a reconnu avoir été «méfiant» avant d'accepter de participer au projet. Le Brexit «est le problème politique le plus clivant dont je puisse me souvenir dans ma vie», a-t-il souligné dans un communiqué diffusé par Channel 4.

Peu connu du grand public, Dominic Cummings a joué un rôle parfois considéré comme décisif, en décidant de mener une campagne basée sur les réseaux sociaux et la collecte de données personnelles plutôt que sur de traditionnelles réunions politiques.

Benedict Cumberbatch souhaite que le film incite les spectateurs «à réfléchir à la manière dont ils sont ciblés par les organisations politiques et commerciales, et en particulier à la manière dont les données qu'ils fournissent à ces organisations sont utilisées».

Les personnages de l'ancien chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, de l'actuel ministre de l'Environnement, Michael Gove, ou encore de l'homme d'affaires britannique Arron Banks, grand argentier des proBrexit, apparaissent également dans ce téléfilm.

Le leader de la campagne du Remain, Craig Oliver, est lui incarné par Rory Kinnear, connu pour son rôle de Bill Tanner dans plusieurs films de la saga James Bond.