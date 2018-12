Bombardier vend quatre avions d’affaires Global 6000

Bombardier a annoncé jeudi la vente de quatre avions d’affaires Global 6000 à un client anonyme.

Il s’agit d’une transaction de 422 millions $ CA (310 millions $ US) au prix courant et incluant un contrat de service, a précisé l’avionneur québécois, par communiqué.

Selon Bombardier, le Global 6000 est doté de la cabine la plus large de sa catégorie et d’une aile au design évolué, ce qui «assure un vol en douceur procurant un confort exceptionnel».

«La cabine Premier, contemporaine et raffinée, offerte dans les avions Global 5000 et Global 6000, a été inspirée par l’intérieur de l’avion d’affaires Global 7500, gagnant d’un prix Red Dot», a indiqué Bombardier.

Le Global 6000 peut effectuer un vol de 11 112 km sans escale à une vitesse de Mach 0,85. Il peut accueillir jusqu’à huit passagers et quatre membres d’équipage et effectuer le trajet entre Moscou et Los Angeles.