Carey Price ne sera pas du voyage

Le gardien Carey Price a quitté l’entraînement du Canadien de Montréal un peu plus tôt que prévue, jeudi au complexe d'entraînement de Brossard. Quelques instants plus tard, l’équipe annonçait que son joueur-vedette était blessé au bas du corps et qu’il n'accompagnera pas ses coéquipiers lors de leur périple de deux matchs en Floride.

De plus, deux joueurs brillaient par leurs absences: les attaquants Brendan Gallagher et Andrew Shaw. Le premier est aux prises avec une grippe, tandis que l'autre a congé pour des raisons familiales.

Les éclopés ont permis à Charles Hudon d'obtenir une promotion sur le deuxième trio à droite de Phillip Danault, auteur d'un triplé à Las Vegas avant la relâche, et de Tomas Tatar.

Le retour d'Armia

Par ailleurs, il y avait deux revenants dans le giron du Bleu-Blanc-Rouge. L'attaquant Joel Armia a rejoint ses coéquipiers pour la première fois depuis une blessure à un genou subie le 6 novembre dernier face aux Rangers de New York.

L'arrière Karl Alzner, rappelé de Laval la veille, était pour sa part sur la troisième paire défensive.

Le joueur de 30 ans a inscrit un but et récolté deux points en 10 rencontres avec le club-école du CH. Auparavant, il avait été limité à une mention d’aide en huit parties avec le grand club.

Le Tricolore a procédé à son rappel la veille en raison d'une blessure à David Schlemko (haut du corps), qui a été inséré sur la liste des blessés de façon rétroactive, en date du 20 décembre.

Le Canadien affrontera les Panthers à Sunrise vendredi et le Lightning à Tampa le lendemain.

Formation du CH à l'entraînement

Attaque

Drouin - Domi - Byron

Tatar - Danault - Hudon

Lehkonen - Kotkaniemi - Peca

Agostino - Chaput - Deslauriers

Armia

Défense

Mete - Weber

Reilly - Petry

Kulak/Alzner - Benn

Alzner

Price

Niemi