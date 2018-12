Jacques Tanguay s’associe au Capitole de Québec

Après les Remparts de Québec et le Rouge et Or, l’homme d’affaires Jacques Tanguay s’associe à une autre institution de la capitale: le Capitole de Québec.

Se disant emballé par le projet d’expansion et de transformation du complexe culturel, le vice-président et directeur général d’Ameublements Tanguay en est même devenu coactionnaire par le biais de la société Gestion Maurice Tanguay, dont il est le président.

En entrevue avec «Le Journal de Québec», l’homme d’affaires révèle qu’il travaille en coulisse depuis un an pour aider à financer l’ambitieux projet évalué à 45 millions $. Cinq autres investisseurs ont aussi joint l’actionnariat de l’entreprise.

Le théâtre centenaire, propriété de Jean Pilote depuis plus de vingt ans, a offert en 2018 une cure de jeunesse majeure à sa salle de spectacle et au restaurant Il Teatro, et s’apprête à présenter en 2019 le plus gros morceau des travaux, soit la construction d’un hôtel de neuf étages et de 109 chambres.

«Jean a fait un travail exceptionnel durant 25 ans. Je l’ai aidé au début de l’année 2018 à réaliser un rêve qu’il a toujours eu, soit de construire un magnifique hôtel cinq étoiles sur le Capitole de Québec», indique M. Tanguay, se décrivant comme un «ami» de M. Pilote.

Pas de changement de direction

Celui qui est également président des Remparts de Québec et du club de football Rouge et Or n’a pas voulu trop en dire sur son appui et sur l’identité des autres investisseurs, sinon que l’objectif est de financer «100 %» du projet. Jean Pilote demeure le seul opérateur du Capitole et l’actionnaire le plus important de l’entreprise.

Une transaction datée du mois de novembre, dont «Le Journal de Québec» a obtenu les détails cette semaine, montre que «Le Capitole de Québec inc.» a été vendu pour la somme de 8 millions $ à une société par actions, qui compte parmi ses actionnaires Jean Pilote et Gestion Maurice Tanguay.

«On ne se sent pas comme des copropriétaires, mais comme des investisseurs», précise Jacques Tanguay.

Une offre unique

De son côté, Jean Pilote admet volontiers qu’il n’aurait pu réaliser seul un projet de cette envergure, auquel il songe depuis une dizaine d’années. «À partir du moment où Jacques s’y est intéressé, ç’a été beaucoup plus vite», mentionne l’architecte du Capitole, qui veut présenter en janvier au public les images du futur hôtel.

«Je suis confiant d’amener quelque chose de nouveau, non seulement à Québec, mais aussi au Québec», envisage-t-il sur un ton fébrile.

«J’ai 57 ans et le Capitole, ça existait avant que je sois là. C’est une institution à Québec. Le carré d’Youville, c’est le plus beau coin touristique et culturel de la région», ajoute Jacques Tanguay, prédisant une «infrastructure exceptionnelle».