La taxe carbone n'effraie pas les automobilistes

L’augmentation du prix de l’essence qu'engendrera la taxe sur le carbone que le fédéral implantera bientôt partout au pays ne suffira pas à convaincre les Canadiens d’opter pour un mode de transport moins énergivore.

C’est ce qu’indique un récent sondage Ipsos, dont le réseau Global reprend les informations recueillies pour son compte.



Parmi les 2001 Canadiens sondés, moins d’un sur cinq a indiqué qu’un prix de l’essence oscillant entre 1 $ et 1,25 $ allait l’encourager à changer sa voiture pour une autre qui consomme moins de carburant ou encore à opter pour un mode de transport plus écologique.



Cette fourchette de prix correspond au coût auquel risque de s’élever l’essence si la taxe de 4,42 cents le litre que le gouvernement Trudeau met de l’avant était appliquée au prix actuel du carburant.



Au Québec, le coût du litre est de 1,08 $, selon l’Association canadienne des automobilistes (CAA), alors qu’il se situe à 98 cents en Ontario et à 92 cents en Alberta.



«Considérant le prix du litre d’essence d’aujourd’hui, il y a épouvantablement de chemin à faire avant que les gens atteignent le seuil auquel ils considéreraient sérieusement une autre option [de transport]», a dit à Global le président des affaires publiques chez Ipsos, Darrell Bricker.



Le coup de sonde indique que les Canadiens n’en demeurent pas moins préoccupés par les changements climatiques, estimant qu’il faut en faire plus pour les contrer.



Les répondants se sont toutefois dits réticents à débourser de leur poche les contrecoups de mesures de lutte contre le réchauffement climatique.