Le Zoo de Granby fait le plein de curieux durant les Fêtes

De nombreuses familles profitent du temps des Fêtes pour aller à la rencontre des animaux exotiques du Zoo de Granby, en Montérégie. Le site est de plus en plus populaire en hiver et un record d’achalandage a d’ailleurs été battu cette semaine.

Quelque 1900 visiteurs sont venus visiter les animaux le 26 décembre, du jamais vu pour l’ouverture de la saison hivernale. Quatre-vingt-dix pour cent des animaux sont visibles, mais la direction du parc zoologique investira des millions de dollars pour rendre plus d’espèces accessibles à longueur d’année.

«Le lion, par exemple, n’est pas visible l’hiver. Mais avec le nouvel habitat qui lui sera construit cette année, les visiteurs pourront l’admirer durant quatre saisons. Le rhinocéros est aussi isolé l’hiver. En 2020, il aura lui aussi un nouvel habitat qui pourra être visité en tout temps», a expliqué le directeur général du Zoo de Granby, Paul Gosselin.

Certaines espèces comme la girafe ou l’éléphant sont visibles dans des pavillons intérieurs, mais plusieurs autres passent la journée à l’extérieur.

«Nous avons des barèmes de température pour chaque espèce. Le tigre de l’amour (Sibérie), lui, peut être dehors à -40 degrés et il va avoir plus chaud que nous! D’autres vont sortir certaines périodes. Sinon, nous avons des petits trucs comme des roches chauffantes sur lesquelles les animaux peuvent se réchauffer et qui permettent aux gens de les voir de près», a dit la biologiste Marjolaine Tremblay-Dion.

Jeudi, plusieurs visiteurs en étaient à leur première expérience au zoo en hiver. «C’est super! Je suis surpris de voir autant d’animaux dehors. Ça nous fait prendre l’air et c’est différent», a résumé une mère de famille.