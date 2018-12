Les libéraux et conservateurs au coude-à-coude

Les libéraux et les conservateurs sont aux coudes à coudes dans les intentions de vote, à moins d’un an des prochaines élections fédérales.

C’est ce qui ressort du plus récent sondage de la firme Nanos rendu public jeudi.

Les libéraux de Justin Trudeau recueillent 35,2 % des intentions de vote, tandis que les conservateurs d’Andrew Scheer en obtiennent 34,1 %.

Le Parti populaire du Canada, fondé par le député de la Beauce Maxime Bernier après qu’il eut claqué la porte du Parti conservateur du Canada (PCC), recueille quant à lui 1,5 % des intentions de vote.

Le Nouveau parti démocratique (NPD) se situe à 16 %, le Bloc québécois, à 3,8 % et le Parti vert, à 7 %.

Lorsque les sondés se sont fait demander quel chef de parti ils préféreraient avoir comme premier ministre, 38,3 % ont opté pour Justin Trudeau, 24,8 % pour Andrew Scheer, 5 % pour le néo-démocrate Jagmeet Singh et 4 % pour Maxime Bernier. Vingt-et-un pour cent se sont dits incertains.

Le coup de sonde de Nanos a été mené par le biais de 1000 appels téléphoniques aléatoires avec des Canadiens de plus de 18 ans.

Les sondages antérieurs de la même firme indiquent que les libéraux ont graduellement perdu leur avance sur les conservateurs. Des résultats publiés par Nanos le 27 novembre dernier chiffraient le soutien au Parti libéral du Canade (PLC) à 40 % et celui au PCC à 32 %.

Deux semaines plus tard, l’écart s’était déjà estompé et les conservateurs affichaient même une légère avance, toujours selon Nanos. Les intentions de vote pour le PCC étaient alors à 35 % et celles pour le PLC, 34 %.

Le site Qc125, qui regroupe les données de plusieurs maisons de sondage pour dresser des moyennes, dénote aussi une baisse de popularité chez les troupes de Justin Trudeau. Dans une analyse publiée le 23 décembre, on estimait que le PLC terminerait l’année avec une moyenne de 35 % et le PCC, non loin derrière, avec 33 %. On notait en outre qu’il apparaissait de plus en plus ardu pour Justin Trudeau de se faire réélire avec une majorité, étant donné les intentions de vote serrées.