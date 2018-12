Les urgences pour enfants débordent aussi

Alors que les hôpitaux de la grande région de Montréal sont très achalandés, les enfants non plus ne sont pas épargnés puisque l’urgence du CHU Sainte-Justine déborde également.

«Généralement, pendant ces jours-ci, on est à au moins 120% de taux d’occupation, mais on a à peu près 300 patients par jour qui nous consultent depuis le 21 décembre, explique le Dr Antonio D’Angelo, chef des urgences du CHU Sainte-Justine. C’est trop.»

Les parents qui se présentent avec leurs enfants doivent d’ailleurs attendre plusieurs heures avant de pouvoir consulter une infirmière au triage. Le temps d’attente pour voir un médecin peut ensuite aller jusqu’à douze heures, selon Dr D’Angelo.

«On a plutôt des rhumes, des grippes, de la gastro, explique-t-il. À peu près la moitié des patients ont ça.»

Le chef des urgences demande donc aux parents de se tourner vers les cliniques-réseau de Montréal si l’état de leur enfant ne nécessite pas de soin de façon urgente.

«Si votre enfant fait de la fièvre, mais qu’il est capable de boire et qu’il n’a pas de problème respiratoire, il n’a pas nécessairement besoin de voir un médecin, souligne-t-il. Si la fièvre dure plus que 4 ou 5 jours et qu’il y a une toux d’associée à ça, à ce moment-là c’est important de consulter un médecin. Si l’enfant est capable de boire absolument ou s’il est somnolent et qu’il a une grosse détresse respiratoire, à ce moment-là, il doit venir aux urgences.»