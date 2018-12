Quand Trump induit ses militaires en erreur

Le président américain Donald Trump a été critiqué après sa visite en Irak pour avoir affirmé qu'il avait pu obtenir une augmentation pour les militaires pour la première fois en dix ans, alors que le Pentagone a augmenté ces salaires chaque année.

• À lire aussi: Trump pourrait avoir révélé l'identité de membres d'une unité d'élite

• À lire aussi: La visite surprise de Trump en Irak suscite des critiques

«Vous venez de recevoir l’une des plus importantes hausses salariales que vous n’avez jamais reçues», a déclaré le président américain devant les militaires réunis à la base aérienne d’al-Asad, s’attirant les applaudissements des troupes. «Vous n’en avez eu aucune depuis plus de 10 ans, plus de 10 ans! Et nous vous en avons obtenu une importante. Je vous en ai obtenu une importante», a poursuivi Trump.

Mais les déclarations du président sont erronées. Dans les faits, les troupes américaines obtiendront une augmentation salariale de 2,6 % — et non 10 % — en 2019. L’an dernier, les militaires avaient reçu une hausse de 2,4 %.

Qui plus est, les salaires des militaires sont augmentés chaque année depuis des décennies par le Pentagone en fonction des hausses des salaires du secteur privé, telles que calculées par le ministère du Travail américain. Le Congrès peut également voter des hausses salariales qui dépassent l’indexation de base.

Le président a allégué qu’il s’était personnellement investi afin d’offrir aux militaires cette augmentation.

«Ils m’ont dit : “Tu sais, on pourrait la faire plus petite. On pourrait la faire à 3 %. On pourrait faire 2 %. On pourrait faire 4 %.” J’ai dit : “Non, faisons 10 %!”, a déclaré Trump aux troupes. Parce que ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans. C’est un long moment. Et, vous savez, vous vous investissez vraiment, vous mettez votre vie en jeu. Alors félicitations.»

Cela dit, même si l’augmentation n’est pas de 10 % comme l’affirme Donald Trump, le bond de 2,6 % demeure la plus importante hausse salariale des militaires en neuf ans.

Le sénateur démocrate Ben Cardin a décrié les déclarations de Trump, jeudi, lors d’une entrevue accordée au réseau MSNBC.

«Nous ne devrions jamais être habitués de voir notre président être malhonnête et ne pas dire la vérité, a-t-il déploré. Les déclarations au sujet des augmentations sont dans les faits incorrectes. Le président devrait être plus avisé. Nous ne devrions jamais nous habituer à voir le président être aussi souple avec les faits.»