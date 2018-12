Sa prothèse de main en cadeau pour Noël

Moins de deux mois après que «Le Journal de Québec» eut raconté sa touchante histoire, Hugues Leblanc, quadruple amputé après avoir contracté une virulente bactérie, a reçu le plus beau des cadeaux de Noël, soit sa première prothèse de main entièrement couverte par la RAMQ.

En rééducation depuis l’été à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), Hugues Leblanc a reçu une bonne tape dans le dos pour le travail accompli tout juste avant de retourner à la maison pour le congé des Fêtes.

Sa prothèse de main biomécanique, d’une valeur de 35 000 $ et remboursée par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) à la suite de la publication de son histoire dans nos pages, est finalement prête.

«Je n’ai jamais eu un aussi beau cadeau», lance le sympathique résident de Causapscal, ajoutant en riant que la prothèse était assurément son «cadeau de Noël le plus cher!»

Rappelons que la RAMQ avait décidé de rembourser à 100 % les prothèses de main d’Hugues Leblanc à la suite de la publication de l’article du 28 octobre.

Touché par le sort du résident de son comté, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, avait entrepris des démarches au ministère de la Santé, discussions qui ont abouti rapidement.

Après la publication initiale du dimanche et un appel téléphonique du député, Hugues Leblanc a reçu l’appel tant attendu de la Régie dès le lundi. «C’est un gros casse-tête de moins», ajoute-t-il, à propos des 60 000 $ que valent la main biomécanique, et la pince qu’il recevra bientôt.

La meilleure des prothèses

«Le Journal de Québec» a rencontré Hugues Leblanc dans l’atelier de l’IRDPQ où sa main biomécanique était finalisée. La prothésiste Julie Charest, qui a préparé l’embout de fibre de verre et les derniers ajustements des capteurs, souligne que cette prothèse est ce qui se fait de mieux sur le marché.

«Il n’y a pas 10 clients qui sont passés ici avec cette main-là depuis qu’elle existe. On souhaite toujours ce qu’il y a de mieux pour notre monde, et quand ils le reçoivent, comme M. Leblanc, c’est une grande satisfaction pour nous», explique la prothésiste, précisant que la main permettra huit prises différentes en plus de pouvoir tourner au niveau du poignet.

À titre de comparaison, une main «normale» demande une dizaine d’heures de travail aux prothésistes, alors que celle d’Hugues Leblanc en nécessite une trentaine.

Bientôt à la maison

Pour la suite, Hugues Leblanc garde les yeux fixés sur son objectif de retourner de façon permanente à la maison. Il a déjà pu faire quelques pas avec des prothèses de jambes, et si tout va comme prévu il pourrait quitter l’IRDPQ assez tôt en 2019.

«Ça va très bien et mon moral va juste en s’améliorant parce que ma situation s’améliore. D’après moi, à la fin février ou au mois de mars, je devrais sortir. Je suis tellement bien supporté que je ne peux pas me laisser aller», confie-t-il, reconnaissant de l’implication des élus dans son dossier.